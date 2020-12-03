Burçin Orhan Herkese Ters köşe Yaptı! O Paylaşımı Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor... "Sen Benimsin!"
Eski balerin Burçin Orhon sosyal medyada yaptığı paylaşım ile bir kez daha gündeme geldi. Bir dönemin popüler dansçıları arasında yer alan Burçin Orhon sosyal medyayı en aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Zaman zaman çarpıcı gönderileri ile magazin gündemine düşen Burçin Orhon son yaptığı paylaşım ile yine magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Burçin Orhan Herkese Ters köşe Yaptı! O Paylaşımı Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor... "Sen Benimsin!" Bir dönemin en popüler isimlerinden olan eski balerin Burçin Orhon sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile yeniden gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullandığı bilinen Burçin Orhan eşi Süheyl Uygur’un doğum gününü kutladığı paylaşım ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Farklı tarzı ile sık sık gündeme gelen ünlü isim son paylaşımı ile de birçok beğeni ve yorum aldı. Paylaşımının altına yazdıkları ile de dikkat çeken Burçin Orhon, bir kez daha gündem oldu.
Burçin Orhan Eşi Süheyl Uygur’un Doğum Gününü Sosyal Medyada Kutladı
Bir dönemin en popüler dansçılarından biri olan Burçin Orhon 1995 yılında evlendiği eşi Süheyl Uygur’un doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı. Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden biri olan Burçin Orhon eşi Süheyl Uygur ile fotoğrafını paylaşarak eşinin 62. yaş gününü kutladı. 3 çocuk annesi Burçin Orhon’un hem cesur hem de duygusal paylaşımı çok fazla yorum aldı.
03 Ara 2020 - 16:47 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.