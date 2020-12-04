Ayyüce Tekrardan Masterchef'e mi Geliyor? O Gün Herkesi Ağlatmıştı, İddialar Şok Geçirtti!

Masterchef Türkiye hemen hemen 4 yıldır yayın hayatına devam ediyor. Yarışma programının jüri koltuğunda ise, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alıyor. Ünlü Şefler kusursuz sunuculukları ve yarışmacılara karşı içten davranışlarıyla herkesin takdirini alıyor. Masterchef yarışmacıları eleme turlarında Şeflerin imzalı yemeklerini yaparak eleme potasından kurtulmak ve bireysel dokunulmazlık almak için adeta savaş veriyor.

Geçtiğimiz günlerde Masterchef Türkiye programından elenen isim Ayyüce Kamit olmuştu. Yaptığı duygusal veda konuşmasının ardından milyonlarca kişi gözyaşlarına hâkim olamadı. Programda hayatına dair hikayeleri anlatan Ayyüce Kamit, milyonlarca insanın yüreklerini dağladı. Yapılan paylaşımların ardından sosyal medya da yapılan iddialar doğrultusunda herkes, “Ayyüce tekrardan Masterchef’e mi geliyor?” sorusuna bir cevap aradı.