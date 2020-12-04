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- 04 Ara 2020 - 12:07 G: 04 Ara 2020 - 12:16

Ayyüce Tekrardan Masterchef'e mi Geliyor? O Gün Herkesi Ağlatmıştı, İddialar Şok Geçirtti!

Masterchef Türkiye yayınlanan her bölümüyle büyük bir hayran kitlesi elde etti. Yarışmada yaşanan heyecan dolu anlar izleyici kitlesini ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Yapılan elemelerle beraber yarışmadan ayrılan isimler ise izleyenleri büyük bir hayal kırıklığına uğratarak, duygusal anlar yaşanmasına sebep oluyor. Geçtiğimiz haftalarda elenen Ayyüce ise duygusal bir veda konuşması yaparak göz yaşlarına hâkim olamamıştı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Masterchef Türkiye hemen hemen 4 yıldır yayın hayatına devam ediyor. Yarışma programının jüri koltuğunda ise, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alıyor. Ünlü Şefler kusursuz sunuculukları ve yarışmacılara karşı içten davranışlarıyla herkesin takdirini alıyor. Masterchef yarışmacıları eleme turlarında Şeflerin imzalı yemeklerini yaparak eleme potasından kurtulmak ve bireysel dokunulmazlık almak için adeta savaş veriyor.

Geçtiğimiz günlerde Masterchef Türkiye programından elenen isim Ayyüce Kamit olmuştu. Yaptığı duygusal veda konuşmasının ardından milyonlarca kişi gözyaşlarına hâkim olamadı. Programda hayatına dair hikayeleri anlatan Ayyüce Kamit, milyonlarca insanın yüreklerini dağladı. Yapılan paylaşımların ardından sosyal medya da yapılan iddialar doğrultusunda herkes, “Ayyüce tekrardan Masterchef’e mi geliyor?” sorusuna bir cevap aradı.

04 Ara 2020 - 12:07 Ankara- Yaşam

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