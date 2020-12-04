Ayyüce Tekrardan Masterchef'e mi Geliyor? O Gün Herkesi Ağlatmıştı, İddialar Şok Geçirtti!
Masterchef Türkiye yayınlanan her bölümüyle büyük bir hayran kitlesi elde etti. Yarışmada yaşanan heyecan dolu anlar izleyici kitlesini ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Yapılan elemelerle beraber yarışmadan ayrılan isimler ise izleyenleri büyük bir hayal kırıklığına uğratarak, duygusal anlar yaşanmasına sebep oluyor. Geçtiğimiz haftalarda elenen Ayyüce ise duygusal bir veda konuşması yaparak göz yaşlarına hâkim olamamıştı.
Masterchef Türkiye hemen hemen 4 yıldır yayın hayatına devam ediyor. Yarışma programının jüri koltuğunda ise, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alıyor. Ünlü Şefler kusursuz sunuculukları ve yarışmacılara karşı içten davranışlarıyla herkesin takdirini alıyor. Masterchef yarışmacıları eleme turlarında Şeflerin imzalı yemeklerini yaparak eleme potasından kurtulmak ve bireysel dokunulmazlık almak için adeta savaş veriyor.
Geçtiğimiz günlerde Masterchef Türkiye programından elenen isim Ayyüce Kamit olmuştu. Yaptığı duygusal veda konuşmasının ardından milyonlarca kişi gözyaşlarına hâkim olamadı. Programda hayatına dair hikayeleri anlatan Ayyüce Kamit, milyonlarca insanın yüreklerini dağladı. Yapılan paylaşımların ardından sosyal medya da yapılan iddialar doğrultusunda herkes, “Ayyüce tekrardan Masterchef’e mi geliyor?” sorusuna bir cevap aradı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.