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- 04 Ara 2020 - 15:18 G: 04 Ara 2020 - 15:25

Ünlü Komedyen Tolga Çevik Ne Mezunu? Tolga Çevik’in Mezun Olduğu Görünce “Doğru Yolda İlerlemiş” Diyeceksiniz…

FOX TV ekranlarında Tolga Çevik’in yer aldığı Tolgshow programı milyonlarca kişi tarafından kahkahalar ile izlenmeye devam ediliyor. Yakın zamanda Exxen platformu üzerinden devam edecek tahminleri yürütülen Tolgshow, binlerce kişi tarafından merakla bekleniliyor. Son zamanlarda Tolga Çevik hakkında birçok araştırılma yapılmaya başlandı. En çok da Tolga Çevik’in hangi bölümden mezun olduğu merak ediliyor. İşte haberin tüm detayları…

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ünlü Komedyen Tolga Çevik Ne Mezunu? Tolga Çevik’in Mezun Olduğu Görünce “Doğru Yolda İlerlemiş” Diyeceksiniz… Tolgshow programı ile milyonlarca kişiyi ekran başına kilitlemeyi başaran Tolga Çevik, usta oyunculuğu ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Komedi Dükkânı ile çıktığı yola Tolgshow ile devam eden başarılı oyuncu, son zamanlarda düzenlediği turneler ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış durumda.

Pandemi süreci içerisinde yayına ara vermek zorunda kalan Tolga Çevik, hayranlarını yalnız bırakmayarak farklı şehirlerde turneler düzenlemeye başladı. Hayranlarının karşısına çıkarak yine herkesi güldürmeyi başardı. Hayranları tarafından programa geri dönmesi istenilirken yaptığı açıklamalarda tekrardan ekranlara döneceğini belirtmişti.

04 Ara 2020 - 15:18 - Biyografi

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