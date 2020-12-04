Ünlü Komedyen Tolga Çevik Ne Mezunu? Tolga Çevik’in Mezun Olduğu Görünce “Doğru Yolda İlerlemiş” Diyeceksiniz… Tolgshow programı ile milyonlarca kişiyi ekran başına kilitlemeyi başaran Tolga Çevik, usta oyunculuğu ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Komedi Dükkânı ile çıktığı yola Tolgshow ile devam eden başarılı oyuncu, son zamanlarda düzenlediği turneler ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış durumda.

Pandemi süreci içerisinde yayına ara vermek zorunda kalan Tolga Çevik, hayranlarını yalnız bırakmayarak farklı şehirlerde turneler düzenlemeye başladı. Hayranlarının karşısına çıkarak yine herkesi güldürmeyi başardı. Hayranları tarafından programa geri dönmesi istenilirken yaptığı açıklamalarda tekrardan ekranlara döneceğini belirtmişti.