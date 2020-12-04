Şeyma Subaşı Bunu da Yaptı! Görenlerin Ağzı Yerden Göğe Kadar Açık Kaldı! "Zenginlik Başka Bir Şey!" Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile yaptığı evlilik ile tanınan ve o zamandan beri gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımları ile magazin dünyasının en çok konuşulan ismi olmaya devam ediyor.

Aynı zamanda sosyal medya fenomeni olan Subaşı Miami’de yaptığı uzun tatillerden de birçok paylaşım yapıyor. Her fırsatta Miami’yi ne kadar sevdiğini söyleyen ünlü fenomenin sonunda Miami’den ev aldığı ortaya çıktı. Konu ile ilgili ayrıntılar ise merak edildi.