Şeyma Subaşı Bunu da Yaptı! Görenlerin Ağzı Yerden Göğe Kadar Açık Kaldı! "Zenginlik Başka Bir Şey!"
Sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelmeye devam eden Şeyma Subaşı bu seferde Miami’den ev aldığı iddiası ile magazin gündemine düştü. Acun Ilıcalı ile yaptığı evlilik ile magazin dünyasına adım atan Şeyma Subaşı, ayrılıktan sonra da magazin dünyasının en çok konuşulan ismi olmaya devam ediyor. Subaşı geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım ile Miami’den ev aldığı haberleri ile yeniden gündeme geldi.
Şeyma Subaşı Bunu da Yaptı! Görenlerin Ağzı Yerden Göğe Kadar Açık Kaldı! "Zenginlik Başka Bir Şey!" Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile yaptığı evlilik ile tanınan ve o zamandan beri gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımları ile magazin dünyasının en çok konuşulan ismi olmaya devam ediyor.
Aynı zamanda sosyal medya fenomeni olan Subaşı Miami’de yaptığı uzun tatillerden de birçok paylaşım yapıyor. Her fırsatta Miami’yi ne kadar sevdiğini söyleyen ünlü fenomenin sonunda Miami’den ev aldığı ortaya çıktı. Konu ile ilgili ayrıntılar ise merak edildi.
04 Ara 2020 - 15:25 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.