- 25 Tem 2021 - 17:14 G: 25 Tem 2021 - 17:15

Masterchef Türkiye Sallanıyor! Somer Şef'in Sevgilisi Ortaya Çıktı... Meğer Evliliği O İsim Bitirmiş! Milyonlar Ayaklandı, Herkes Somer Şef'e Bakıyor!

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında ortaya çıkan o gelişmeler izleyicileri resmen şoka uğrattı. MasterChef programının jüri üyelerinden birisi olan Somer Şef ile ilgili olarak ortaya çıkan o iddia duyanların ağızlarını açık bıraktı. Somer Şef’in evliliğini bitiren o gelişmelerin ortaya çıkması kadar, program içerisindeki bir isimle resmen sevgili olmaları da insanlar üzerinde büyük bir şok etkisi yarattı. İşte MasterChef’te gerçekleşen o gelişmeler ve Somer Şef’in sevgilisi...

Somer Şef ve 18 yıllık eşi olan Aslı Sivrioğlu arasında yaşananlar gündem haline geldi. MasterChef programının jüri üyelerinden birisi olan Somer Şef’in sevgilisinin ortaya çıkmasının ardından, bu ismi duyanların ağızları açık kaldı. Somer Şef’in yasak aşkının ardından geçtiğimiz yıl içerisinde boşanan çift hakkında son gelişmeler sosyal medyayı salladı. Somer Şef’in 18 yıllık eşi olan Aslı Sivrioğlu’nu kiminle aldattığı ortaya çıktı. İşte habere ilişkin olarak merak edilen tüm detaylar…

Aslı Sivrioğlu’ndan Derin ve Deniz isimlerinde iki çocuğu olan Somer Şef’in eşini İstanbul’da esmer bir kadınla aldattığı iddiaları, daha öncesinde de özellikle sosyal medya gibi mecralarda büyük bir gündem konusu haline gelmişti. Bu yıl yapılan iddialara göre Somer Şef’in eşini kiminle aldattığı ve sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Söz konusu iddiaların ardından o isim herkeste büyük bir şok etkisi yarattı. İsmi duyanlar, “Yok artık, bu kadar yakın mıydı?” sözlerini dile getirdi.

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25 Tem 2021 - 17:14 Ankara- Yaşam

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