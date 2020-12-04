Haberler Ankara Haberler Ankara
- 04 Ara 2020 - 15:51 G: 04 Ara 2020 - 16:01

Somer Şef’in Sevgilisi Görüldü! Evliliğini Bitiren İsim Ortaya Çıktı! Masterchef’te Yer Alan O İsimle Resmen Sevgili!

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında ortaya çıkan o gelişmeler izleyicileri resmen şoka uğrattı. MasterChef programının jüri üyelerinden birisi olan Somer Şef ile ilgili olarak ortaya çıkan o iddia duyanların ağızlarını açık bıraktı. Somer Şef’in evliliğini bitiren o gelişmelerin ortaya çıkması kadar, program içerisindeki bir isimle resmen sevgili olmaları da insanlar üzerinde büyük bir şok etkisi yarattı. İşte MasterChef’te gerçekleşen o gelişmeler ve Somer Şef’in sevgilisi...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Somer Şef ve 18 yıllık eşi olan Aslı Sivrioğlu arasında yaşananlar gündem haline geldi. MasterChef programının jüri üyelerinden birisi olan Somer Şef’in sevgilisinin ortaya çıkmasının ardından, bu ismi duyanların ağızları açık kaldı. Somer Şef’in yasak aşkının ardından geçtiğimiz yıl içerisinde boşanan çift hakkında son gelişmeler sosyal medyayı salladı. Somer Şef’in 18 yıllık eşi olan Aslı Sivrioğlu’nu kiminle aldattığı ortaya çıktı. İşte habere ilişkin olarak merak edilen tüm detaylar…

Aslı Sivrioğlu’ndan Derin ve Deniz isimlerinde iki çocuğu olan Somer Şef’in eşini İstanbul’da esmer bir kadınla aldattığı iddiaları, daha öncesinde de özellikle sosyal medya gibi mecralarda büyük bir gündem konusu haline gelmişti. Bu yıl yapılan iddialara göre Somer Şef’in eşini kiminle aldattığı ve sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Söz konusu iddiaların ardından o isim herkeste büyük bir şok etkisi yarattı. İsmi duyanlar, “Yok artık, bu kadar yakın mıydı?” sözlerini dile getirdi.

# mehmet şef, Masterchef, mehmet yalçınkaya, mehmet şef kaç yaşında, masterchef türkiye son bölüm izle, mehmet şef eşi, mehmet şef nereli, mehmet şef kızı, mehmet şef ailesi, mehmet şef kimdir, masterchef izle, masterchef son bölüm izle youtube, masterchef türkiye müzikleri, masterchef son bölüm full, masterchef youtube, masterchef tv8, masterchef türkiye hangi kanalda, masterchef türkiye hangi takım kazandı, masterchef türkiye hangi günler, masterchef türkiye hangi günler var, masterchef türkiye hangi günler saat kaçta, masterchef türkiye hangi avmde çekildi, masterchef türkiye hangi takım kazandı 2020, masterchef türkiye kaçıncı sezon, masterchef türkiye kim birinci oldu, masterchef türkiye kaç kişi, masterchef türkiye kim elendi tv8, masterchef kim elendi, masterchef türkiye neden yok, masterchef türkiye kimler var, Masterchef Türkiye, masterchef türkiye kim kazandı dün akşam, TV8 canlı yayın, masterchef izle canlı, masterchef türkiye ne zaman yayınlanıyor, masterchef canlı izle youtube, masterchef türkiye nerede çekiliyor, türkiye 02 Ara 2020 - 18:02 Ankara- Yaşam Yazdır, masterchef türkiye neler oldu, tv8 canlı yayın masterchef, türkiye, başladı, yasak

04 Ara 2020 - 15:51 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
MasterChef'te O İsim Resmen Yangın Çıkardı! "Sen Güçsüzsün" Dedi Ortalık Karıştı! Sosyal Medyanın Diline Düştüler... mask
MasterChef'te O İsim Resmen Yangın Çıkardı! "Sen Güçsüzsün" Dedi Ortalık Karıştı! Sosyal Medyanın Diline Düştüler...
Masterchef'te Esrarengiz Gerçek Ortaya Çıktı! Meğer Perde Arkasında... mask
Masterchef'te Esrarengiz Gerçek Ortaya Çıktı! Meğer Perde Arkasında...
Ayyüce Tekrardan Masterchef'e mi Geliyor? O Gün Herkesi Ağlatmıştı, İddialar Şok Geçirtti! mask
Ayyüce Tekrardan Masterchef'e mi Geliyor? O Gün Herkesi Ağlatmıştı, İddialar Şok Geçirtti!
Masterchef Yayından Kaldırılıyor mu? 2021 Sezonu Olacak mı? Sosyal Medyada Kaos Çıktı, Milyonlar Ayaklandı! mask
Masterchef Yayından Kaldırılıyor mu? 2021 Sezonu Olacak mı? Sosyal Medyada Kaos Çıktı, Milyonlar Ayaklandı!
Masterchef'te Mehmet Şef Şoku! Barbaros'la İlgili Ne Düşünüyor? Barbaros'un Akıbeti Ne Olacak? mask
Masterchef'te Mehmet Şef Şoku! Barbaros'la İlgili Ne Düşünüyor? Barbaros'un Akıbeti Ne Olacak?
Masterchef Türk Aile Kültürünü Değiştirdi! Artık Aileler Öyle Bir Kıvama Geldi Ki, Mutluluk Oranı %10 Arttı! mask
Masterchef Türk Aile Kültürünü Değiştirdi! Artık Aileler Öyle Bir Kıvama Geldi Ki, Mutluluk Oranı %10 Arttı!
Masterchef’in Sonu Geldi! O Olaydan Sonra Milyonlarca Kişi Artık Yarışmayı İzlemeyeceğini Dile Getirdi! Acun Ilıcalı Yarışmanın Fişini Çekebilir! mask
Masterchef’in Sonu Geldi! O Olaydan Sonra Milyonlarca Kişi Artık Yarışmayı İzlemeyeceğini Dile Getirdi! Acun Ilıcalı Yarışmanın Fişini Çekebilir!
MasterChef Tek Parça 3 Aralık 2020 TV8 Canlı izle! Masterchef Türkiye 113. Bölüm Full İzle! mask
MasterChef Tek Parça 3 Aralık 2020 TV8 Canlı izle! Masterchef Türkiye 113. Bölüm Full İzle!
Masterchef’te Son İfşa Şoku Yeri Göğü İnletti! Şampiyon Belli Oldu! “Hadi Hayırlı Olsun!” mask
Masterchef’te Son İfşa Şoku Yeri Göğü İnletti! Şampiyon Belli Oldu! “Hadi Hayırlı Olsun!”
Masterchef Barbaros Saç Baş Yoldurdu! O Hareketleri Milyonları İrrite Etti! Acun Diskalifiye Edecek Mi? mask
Masterchef Barbaros Saç Baş Yoldurdu! O Hareketleri Milyonları İrrite Etti! Acun Diskalifiye Edecek Mi?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
O ilde bir belde ve iki köy karantinaya alındı mask
O ilde bir belde ve iki köy karantinaya alındı
Sokağa Çıkma Yasağında Şok Gelişme! Bugün Saat Kaçta Başlıyor? mask
Sokağa Çıkma Yasağında Şok Gelişme! Bugün Saat Kaçta Başlıyor?
Şeyma Subaşı Bunu da Yaptı! Görenlerin Ağzı Yerden Göğe Kadar Açık Kaldı! "Zenginlik Başka Bir Şey!" mask
Şeyma Subaşı Bunu da Yaptı! Görenlerin Ağzı Yerden Göğe Kadar Açık Kaldı! "Zenginlik Başka Bir Şey!"
Ünlü Komedyen Tolga Çevik Ne Mezunu? Tolga Çevik’in Mezun Olduğu Görünce “Doğru Yolda İlerlemiş” Diyeceksiniz… mask
Ünlü Komedyen Tolga Çevik Ne Mezunu? Tolga Çevik’in Mezun Olduğu Görünce “Doğru Yolda İlerlemiş” Diyeceksiniz…
Acun Ilıcalı'dan Net Bilgi Verildi! Survivor 2021 Yarışmasında Yarışacak İlk İsim Belli Oldu... mask
Acun Ilıcalı'dan Net Bilgi Verildi! Survivor 2021 Yarışmasında Yarışacak İlk İsim Belli Oldu...
MasterChef'te O İsim Resmen Yangın Çıkardı! "Sen Güçsüzsün" Dedi Ortalık Karıştı! Sosyal Medyanın Diline Düştüler... mask
MasterChef'te O İsim Resmen Yangın Çıkardı! "Sen Güçsüzsün" Dedi Ortalık Karıştı! Sosyal Medyanın Diline Düştüler...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL