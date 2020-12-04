Cennet Hurmasının Şok Edici Faydası Ortaya Çıktı! Hemen Evinizi Cennet Hurmasıyla Doldurun!
Özellikle koronavirüsle mücadele edilen bugünlerde herkes sağlığını ve bağışıklığını korumanın yeni ve güçlü yöntemlerini aramakta gecikmiyor. Birçok faydası olduğu bilinen cennet hurması da bu dönemde iyice önem kazanarak aranan bir besin maddesi haline geldi.
Cennet Hurmasının Şok Edici Faydası Ortaya Çıktı! Hemen Evinizi Cennet Hurmasıyla Doldurun!İçerdiği c vitamini dolayısıyla bağışıklığı arttırdığı bilinen cennet hurmasının 1 tanesinin dahi günlük c vitamini ihtiyacının büyük bir kısmını sağladığı ve bağışıklığın temeli olan beyaz kan hücrelerinin üretimini arttırdığı biliniyor.
Uzman Diyetisyen Doktor Şebnem Kandıralı Yıldırım Cennet Hurmasının Bilinmeyenlerini Anlattı
Yıldırım, cennet hurmasının yüksek oranda taşıdığı A ve C vitaminlerinin yanında kateşin ve gallokateşin gibi bileşikler ile vücuttaki birçok hastalığa ve özellikle kansere iyi geldiği ve sağlıklı hücreleri kanser hücrelerine dönüştüren serbest radikaller ile savaşarak vücudun genel sağlığını koruduğunu ve iyileştirdiğini yaptığı açıklamalarla belirtti. Bunun yanında cennet hurmasının önemli bir lif kaynağı olduğunu bu yönüyle sindirim sistemine büyük bir destek vererek metabolik hareketliliği geliştirdiği, ortaya çıkabilecek hastalıklara karşı vücudu koruduğu ve lipit alımına engel olarak obeziteye karşı savaşmayı kolaylaştırarak kilo vermeye yardımcı olduğu Yıldırım’ın saydığı yararlardan bazıları.
04 Ara 2020 - 16:43 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.