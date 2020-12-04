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- 04 Ara 2020 - 16:43 G: 04 Ara 2020 - 16:51

Cennet Hurmasının Şok Edici Faydası Ortaya Çıktı! Hemen Evinizi Cennet Hurmasıyla Doldurun!

Özellikle koronavirüsle mücadele edilen bugünlerde herkes sağlığını ve bağışıklığını korumanın yeni ve güçlü yöntemlerini aramakta gecikmiyor. Birçok faydası olduğu bilinen cennet hurması da bu dönemde iyice önem kazanarak aranan bir besin maddesi haline geldi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Cennet Hurmasının Şok Edici Faydası Ortaya Çıktı! Hemen Evinizi Cennet Hurmasıyla Doldurun!İçerdiği c vitamini dolayısıyla bağışıklığı arttırdığı bilinen cennet hurmasının 1 tanesinin dahi günlük c vitamini ihtiyacının büyük bir kısmını sağladığı ve bağışıklığın temeli olan beyaz kan hücrelerinin üretimini arttırdığı biliniyor.

Uzman Diyetisyen Doktor Şebnem Kandıralı Yıldırım Cennet Hurmasının Bilinmeyenlerini Anlattı

Yıldırım, cennet hurmasının yüksek oranda taşıdığı A ve C vitaminlerinin yanında kateşin ve gallokateşin gibi bileşikler ile vücuttaki birçok hastalığa ve özellikle kansere iyi geldiği  ve sağlıklı hücreleri kanser hücrelerine dönüştüren serbest radikaller ile savaşarak  vücudun genel sağlığını koruduğunu ve iyileştirdiğini yaptığı açıklamalarla belirtti.  Bunun yanında cennet hurmasının önemli bir lif kaynağı olduğunu bu yönüyle sindirim sistemine büyük bir destek vererek metabolik hareketliliği geliştirdiği, ortaya çıkabilecek hastalıklara karşı vücudu koruduğu ve lipit alımına engel olarak obeziteye karşı savaşmayı kolaylaştırarak kilo vermeye yardımcı olduğu Yıldırım’ın saydığı yararlardan bazıları.

04 Ara 2020 - 16:43 - Sağlık

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