Acun En Sonunda Çıldırdı! Bütün Şefleri Değiştirecek! O Üç Büyük Şefleri Unutun... Artık Yeni Dönem Başlıyor!

Son günlerde yarışmada olan olaylar izleyenlerin canını sıkmış durumda. Yarışmada yer alan oyuncular hakkında yapılan araştırmalar sonucunda birçok kişinin ifşasına ulaşan bazı kullanıcılar bunları yarışmada gündem haline getiriyor iddiaları ortalıkta dolaşmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan ifşalar ister istemez programın gündemine düşüyor.

Bu durumda Acun Ilıcalı tarafına bildirilen bu ifşalar ya da iftiralar dikkatleri çekiyor. Birçok kişi tarafından program sabotaj ediliyor ve programın kapatılması için elinden geleni yapıyor iddiaları ortaya atıldı. Bu konu hakkında birçok yorum ve paylaşım gelmeye başlarken yarışmaya taşınan bu olaylara izleyenler büyük tepki göstermiş durumda.