Acun En Sonunda Çıldırdı! Bütün Şefleri Değiştirecek! O Üç Büyük Şefleri Unutun... Artık Yeni Dönem Başlıyor!
TV8 ekranlarında izleyenleri ile buluşan MasterChef programında olayların ardı arkası gelmiyor. Sosyal medyada birçok kullanıcı yarışma hakkında tepki göstermeye başladı. Kimisi yarışmada bir hile olduğunu düşünüyor kimisi ise şeflerin verdiği puanların hak edilmediğini. Programa karşı son günlerde binlerce kişi tarafından eleştiri yapılmaya başlandı. Bu eleştirilerden sonra MasterChef programının jüri üyeleri değiştirilecek iddiaları sosyal medyaya bomba gibi düştü. İşte haberin tüm detayları…
Son günlerde yarışmada olan olaylar izleyenlerin canını sıkmış durumda. Yarışmada yer alan oyuncular hakkında yapılan araştırmalar sonucunda birçok kişinin ifşasına ulaşan bazı kullanıcılar bunları yarışmada gündem haline getiriyor iddiaları ortalıkta dolaşmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan ifşalar ister istemez programın gündemine düşüyor.
Bu durumda Acun Ilıcalı tarafına bildirilen bu ifşalar ya da iftiralar dikkatleri çekiyor. Birçok kişi tarafından program sabotaj ediliyor ve programın kapatılması için elinden geleni yapıyor iddiaları ortaya atıldı. Bu konu hakkında birçok yorum ve paylaşım gelmeye başlarken yarışmaya taşınan bu olaylara izleyenler büyük tepki göstermiş durumda.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.