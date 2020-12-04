Masterchef’te Son İfşa Vurgunu Yaşandı! Masterchef Kahini Engelleri Yıktı Geçti ve Bu Hafta Elenecek İsmi Resmen Açıkladı! Eğer O İsim Elenirse…
Masterchef Türkiye dünyanın en zorlu ve güçlük çektiren yarışmalarından biri olarak ekranlara geliyor. Haftanın belli günlerinde sevenleriyle buluşan yarışmada ise her hafta başka bir isim eleniyor ve hayallerine veda etmek zorunda kalıyor. Son zamanlarda yaşanan ifşa şokları ise artık milyonlarca seyirciyi etkisi altına aldı. Masterchef Kahini olarak bilinen ismin her hafta elenecek ismin daha hafta başında söylemesi milyonların aklını karıştırıyordu.
Uzun bir zaman sessiz kalan Masterchef Kahini sessizliğini bozdu ve tüm olasılıkları değerlendirdi. Değerlendirmelerinin sonucunu ise gerek kullandığı sosyal medyadan gerekse sözlük alanlarından paylaşımını yaparak duyurdu. Paylaşımını gören kullanıcılar ise şoku üzerinden halen atlatamadı. Eğer Masterchef Kahinin söylediği isim gerçekten yarışmadan elenirse yarışmanın tüm dengesi alt üst olacak.
Ekranların en zorlu yemek yarışması olan Masterchef tarih yazmaya devam ediyor. Her sene ekranlara düzenli olarak gelen yarışmanın bir tane şampiyonu oluyor. İlk sezonda şampiyon olan Uğur Kardaş ise yankı uyandırmaya halen devam ediyor. Çok sevilen yarışmacılar ise hayallerine ulaşmak için büyük çaba sarf ediyor fakat Masterchef Kahini elenecek olan isimlerin tek tek kaderlerinin üzerini çiziyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.