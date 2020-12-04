Masterchef’te Son İfşa Vurgunu Yaşandı! Masterchef Kahini Engelleri Yıktı Geçti ve Bu Hafta Elenecek İsmi Resmen Açıkladı! Eğer O İsim Elenirse…

Uzun bir zaman sessiz kalan Masterchef Kahini sessizliğini bozdu ve tüm olasılıkları değerlendirdi. Değerlendirmelerinin sonucunu ise gerek kullandığı sosyal medyadan gerekse sözlük alanlarından paylaşımını yaparak duyurdu. Paylaşımını gören kullanıcılar ise şoku üzerinden halen atlatamadı. Eğer Masterchef Kahinin söylediği isim gerçekten yarışmadan elenirse yarışmanın tüm dengesi alt üst olacak.

Ekranların en zorlu yemek yarışması olan Masterchef tarih yazmaya devam ediyor. Her sene ekranlara düzenli olarak gelen yarışmanın bir tane şampiyonu oluyor. İlk sezonda şampiyon olan Uğur Kardaş ise yankı uyandırmaya halen devam ediyor. Çok sevilen yarışmacılar ise hayallerine ulaşmak için büyük çaba sarf ediyor fakat Masterchef Kahini elenecek olan isimlerin tek tek kaderlerinin üzerini çiziyor.