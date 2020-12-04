TC Kimlik No ile KYK Borç Sorgulama Nasıl Yapılır, Nereden Öğrenilir? KYK borç yapılandırması nasıl yapılır?

TC Kimlik No ile KYK Borç Sorgulama Nasıl Yapılır, Nereden Öğrenilir? TC kimlik numarasını kullanarak KYK borcunu sorgulamak e – devlet ile mümkündür. E – devlet kapısına TC kimlik numarası ve şifre ile girdikten sonra arama kısmına KYK borç sorgulama yazmak yeterlidir. Daha sonra açılan ekranda yer alan sayfadan sahip olduğunuz kimlik kartınız ( eski ya da yeni olarak ) işaretlemelisiniz.

Açılan sayfadan TC Kimlik numarası, seri no ve güvenlik kodu kısımları doldurulur. Bu ekrandan KYK kredi borcu görülebilir ve taksit ödemeleri yapılabilir. Aynı zamanda KYK’nın resmi web sitesi ile de borç sorgulaması yapmak mümkündür. Yine aynı şekilde TC kimlik numarasını ve seri no’yu yazarak kolayca KYK borçlarınızın tümünü görüntüleyebilirsiniz.

KYK Yurt Borcu Nasıl Sorgulanır?

KYK yurt borcu sorgulaması için Ziraat Bankasının KYK borç sayfasına gidilir. Bu sayfada KYK – Yurt Tahsilat İşlemleri seçeneği tercih edilir. TC kimlik numarası ve görseldeki kod doldurulduktan sonra açılan ekranda KYK yurt borcu görülecektir.

Aynı şekilde internetten E – Devlet ile KYK Yurt borcunu sorgulamak mümkündür. Borç sorgulaması yapılacak kişinin e – devlet hesabına giriş yapılır. Arama kısmında KYK Yurt Borcu sorgulama yazdıktan sonra açılan sayfadan rahatlıkla borç taksitleri görülebilir. Hemen ödenirse ne kadar olacağı, faizli hali, son ödeme tarihi vb. gibi bilgilere erişmek mümkündür. Bu sayede evden KYK yut borcunuzu kolay bir şekilde takip edebilirsiniz.

KYK Borcu Nasıl Ertelenir? KYK borç yapılandırması nasıl yapılır?

KYK yapılandırma başvurusu nasıl yapılır konusu araştırılıyor. KYK borç yapılandırması Yıl sonuna kadar başvuru yapılabilecek. Öğrenim kredisi borçları, kamuya kira alacakları ile TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları da yapılandırılabilecek.

KYK borcunu ertelemek için yine e – devlet kullanılabilir. TC Kimlik numarası ve şifreniz ile e-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumları Genel Müdürlüğü / Kredi Geri Ödeme Erteleme Başvurusu" sayfasına girmelisiniz. Daha önce krediyi ertelemek için başvuru yoksa, "Yeni Başvuru" düğmesini tıklayın. "Yeni Başvuru" düğmesini tıkladığınızda, doğrulanmış cep telefonu numaranız, e – posta adresiniz, adres bilgileriniz doldurulmuş olarak görüntülenir. "Borç erteleme talep türü" olarak aşağıdakilerden biri tercih edilir:

İşsizlik nedeniyle

Askerlik nedeniyle

Yüksek lisans / doktora nedeniyle

Bu seçeneklerden uygun olana tıklandıktan sonra ileri düğmesine tıklanır ve KYK borcu ertelenebilir ise Başvur seçeneğine tıklanmalıdır. Aynı zamanda buradan KYK borç sorgulama yapmak da mümkündür.

KYK Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?

KYK burs başvurusu yapmak için e – devlet sistemi kullanılmalıdır. Başvuru yapmak isteyen öğrencinin TC kimlik numarası ve e – devlet şifresi girilerek e – devlet hesabına giriş yapılır. Daha sonra arama kısmına KYK burs başvurusu yazılır. Açılan sayfadaki başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Daha sonra başvuru tamamlanır ve sonuç birkaç hafta içinde açıklanır.

Burs veya kredi alma hakkı elde edilebilir veya herhangi birini elde edememe durumu da olabilir. Aynı zamanda buradan KYK yurt başvurusu yapmak da mümkündür. Arama kısmına KYK yurt başvurusu yazdıktan sonra gerekli bilgiler doldurulur ve başvuru tamamlanır.

KYK Yurt Başvuru Şartları Nelerdir?

KYK yurt başvurusu için koşullar aşağıda verilmiştir:

Öğrenci, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmalıdır.

Öğrencinin ailesi KYK yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında yaşıyor olmalıdır.

Öğrencinin hakkında, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı 6 ay ve daha fazla hapis cezası bulunmaması gerekir.

Altı aydan fazla süre içinde öğrencinin kurum veya başka bir resmi kurumun yurdundan "süresiz ihraç" veya uzaklaştırılma cezası almamış olması

Uluslararası öğrenci belgeli öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları hesapların ikamet izinlerini ve pasaportun tasdikli fotokopisini sunmalıdırlar.

Öğrenci zorunlu stajlar haricinde, asgari ücretin üzerinde ücretle iş yapması gerekir.

Öğrenci, halka açık yerlerde yaşamı engelleyecek herhangi bir akıl hastalığı veya bulaşıcı hastalıktan muzdarip olmamalıdır.

KYK yurt başvuru yaptıktan sonra sorgulama için KYK borç sorgulama ekranına e – devlet üzerinden ulaşılabilir. Aynı zamanda tüm takip işlemleri yine buradan yapılabilir.