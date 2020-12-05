Kırmızı Oda’nın Yeni Yıldızı Burcu Biricik Ne Mezunu? Burcu Biricik’in Mezun Olduğu Okul Sizi Şaşırtabilir…
Kırmızı Oda’nın yeni yıldızı Burcu Biricik, TV8 ekranlarında sevenleriyle buluşacak. Oyuncunun başarılı kariyeri ve güzelliği milyonlarca kişinin ilgisini çekiyor. Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden birisi olan Burcu Biricik, Kırmızı Oda dizisine gelmesiyle sosyal medyada bomba gibi bir gündem yarattı. Dizide son derece başarılı oyuncuların yer aldığı kadroya Burcu Biricik ’de dahil oluyor.
Kırmızı Oda’nın Yeni Yıldızı Burcu Biricik Ne Mezunu? Burcu Biricik’in Mezun Olduğu Okul Sizi Şaşırtabilir… Milyonlarca kişi Burcu Biricik’in dizinin kadrosuna dahil olduğunu duyunca büyük bir sevinç yaşadı. Güzelliği ve profesyonel oyunculuğu ile tanınan Burcu Biricik ekranların sevilen isimleri arasında yer alıyor. Kırmızı Oda kadrosuna dahil olan Burcu Biricik’in mezun olduğu bölüm ise hayran kitlesi tarafından merak edilmeye başladı. Yapılan araştırmalar sonrasında ünlü oyuncunun mezun olduğu bölüm herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. Peki, Burcu Biricik ne mezunu?
Kırmızı Oda dizisinin yeni yıldızı Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 yılında Antalya’da dünyaya geldi. 2006 yılında Antalya’da düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi. Bu başarısıyla adından bahsettirmeyi başaran Burcu Biricik, hayran kitlesi tarafından büyük bir tebrik aldı. Güzellik yarışmasına katıldığını bilmeyenler ise bu bilgi karşısında büyük bir şok yaşadı. Güzelliği dillere destan olan oyuncu, herkes tarafından büyük bir ilgi gördü.
05 Ara 2020 - 15:43 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.