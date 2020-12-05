Yasak Elma Dizisinde Büyük Yıkım! Önce Talat Bulut Sonra Nesrin Cavadzade... Artık Şahika Yasak Elma'da Yer Almayacak! FOX TV’de sevenleriyle buluşan Yasak Elma dizisinin kadrosu hakkında yeni bir gelişme ortaya atıldı. Sosyal medya da gündem olan o iddialar milyonlarca izleyiciyi derinden sarstı. Dizinin en önemli karakterlerinden birisi olan Şahika’ya hayat veren Nesrin Cavadzade’nin Yasak Elma’nın kadrosundan ayrılacağı öne sürüldü. İzleyici kitlesi böyle bir ayrılığın olmaması için sosyal medya da kaos yarattı.

Yasak Elma dizisinde dur durak bilmeyen oyuncu ayrılıkları son zamanlarda magazin gündeminde yer edindi. Dizinin başrollerinden Talat Bulut’un ayrılığı herkesi derinden etkilemişti. Bunun yanı sıra Gökhan Alkan, Barış Kılıç ve Buse Buçe Kahram’ın da diziye veda etmesi izleyici kitlesine sarsıntı yaşatmıştı. Şimdi ise Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade’nin kadrodan ayrılacağı iddia edildi.