Yasak Elma Dizisinde Büyük Yıkım! Önce Talat Bulut Sonra Nesrin Cavadzade... Artık Şahika Yasak Elma'da Yer Almayacak!
Yasak Elma dizisinin sevilen karakteri Şahika, dizinin şah damarı gibi adeta. Entrikalarla ve göz alıcı güzelliğiyle dizinin en gözde oyuncusu olan Şahika hakkında çıkan iddialar ise milyonlarca insanı büyük bir üzüntünün içerisine sürükledi. FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma hakkında ortaya atılan şok iddia sosyal medya da deprem etkisi yarattı. Ardından herkes iddiaların doğru olup olmadığını araştırmaya başladı.
Yasak Elma Dizisinde Büyük Yıkım! Önce Talat Bulut Sonra Nesrin Cavadzade... Artık Şahika Yasak Elma'da Yer Almayacak! FOX TV’de sevenleriyle buluşan Yasak Elma dizisinin kadrosu hakkında yeni bir gelişme ortaya atıldı. Sosyal medya da gündem olan o iddialar milyonlarca izleyiciyi derinden sarstı. Dizinin en önemli karakterlerinden birisi olan Şahika’ya hayat veren Nesrin Cavadzade’nin Yasak Elma’nın kadrosundan ayrılacağı öne sürüldü. İzleyici kitlesi böyle bir ayrılığın olmaması için sosyal medya da kaos yarattı.
Yasak Elma dizisinde dur durak bilmeyen oyuncu ayrılıkları son zamanlarda magazin gündeminde yer edindi. Dizinin başrollerinden Talat Bulut’un ayrılığı herkesi derinden etkilemişti. Bunun yanı sıra Gökhan Alkan, Barış Kılıç ve Buse Buçe Kahram’ın da diziye veda etmesi izleyici kitlesine sarsıntı yaşatmıştı. Şimdi ise Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade’nin kadrodan ayrılacağı iddia edildi.
05 Ara 2020 - 16:06 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.