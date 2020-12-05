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- 05 Ara 2020 - 16:57 G: 05 Ara 2020 - 17:08

Seren Serengil Her Şeyini Ortaya Döktü! Bildiklerini Bir Bir Anlattı! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı!

Ünlü şarkıcı Seren Serengil, Armağan Çağlayan’ın Youtube’da yayınladığı  “Gör Beni” programına konuk oldu. Ünlü isim programda çocukluk travmalarını ve genç yaşta yaşadıklarını anlattı. 5 yaşındayken babası tarafından terk edilen Serengil, bütün erkeklere bu yüzden kızgın olduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı program boyunca hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

5 yaşında babası tarafında terk edilen Seren Serengil, Armağan Çağlayan’ın programında geçmişine dair sorulan sorulara yanıt verip yaşadıklarını anlattı. Para pul her şeyi olmasına rağmen yaşadığı travmaların kalıcı izler bıraktığını açıklayan Seren Serengil, Armağan Çağlayan’ın “babana kızgın mısın” sorusuna da cevap verdi. Babasının kendisinin terk etmesinin büyük sonuçları olduğunu açıklayan Serengil, anne ve babasının diğer evliliklerinden olan kardeşlerinden de bahsetti. Ünlü şarkıcı evlilik hakkındaki düşüncelerini de programda paylaştı.

Seren Serengil Kardeşlerini Çok Sevdiğini Anlattı

Armağan Çağlayan’ın Gör Beni programında babası tarafından 5 yaşında terk edildiği için hala sinirli olduğunu söyleyen Serengil, bırakıp gideceği çocuğu dünyaya getirmesinin yanlış olduğunu söyledi. Yalnız büyüyen bir çocuğun birçok travmasının oluşacağını anlatan Serengil, evliliğin böyle bir şey olmadığını açıkladı. Babasının kendilerini başka bir kadın için değil, annesine olan sevgisi bittiği için bıraktığını açıklayan Serengil “ evlilik böyle bir şey değil, aldatma gibi çok büyük bir şey olmadıktan sonra ayrılamazsın. Ortada yalnız büyüyecek bir çocuk var.” sözleri ile kendini anlattı.

05 Ara 2020 - 16:57 - Magazin

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