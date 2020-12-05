Ramo Dizisi Reyting Sıralamasında 6. Sıraya Geriledi! Show Tv Kara Kara Düşünüyor! Dizinin Kurtuluş Formülü Aranıyor!
Televizyon dünyasında her gün yaşanmaya devam eden reyting savaşlarında beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Haftanın her günü aynı saatte yayınlanan yapımların kıyasıya savaştığı reyting sıralamalarının sonuçları merak ediliyor.
Ramo Dizisi Reyting Sıralamasında 6. Sıraya Geriledi! Show TT Kara Kara Düşünüyor! Dizinin Kurtuluş Formülü Aranıyor! Yapımların yayın hayatının devamlılığını belirleyen reyting sıralamaları kanallar ve yapım şirketleri için en önemli noktada durmaya devam ediyor. Haftanın her günü olduğu gibi dün akşam ekrana gelen yapımların reytingleri de merakla beklendi. Sabah saatlerinde açıklanan 4 aralık reytingler Show TV için ise hayal kırıklığı yarattı.
Televizyonunun en çok izlenen ve en sevilen yapımlarının belli olduğu reyting savaşları iddialı yapımların ekrana geldiği günlerde daha da heyecanlı bir hale geliyor. Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Ramo, Hercai gibi birçok sevilen yapımın ekrana geldiği 4 aralık cuma akşamının reyting sonuçları da merakla beklendi. Reyting sıralamasında büyük geri düşüş yaşayan Ramo dizisi ise Show TV’yi endişelendirdi. Kanal 6. sıraya gerileyen yapım için çıkış noktası aramaya başladı.
05 Ara 2020 - 17:08 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.