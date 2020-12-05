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- 05 Ara 2020 - 17:15 G: 05 Ara 2020 - 17:21

Ramo Dizisinin Ağır Abisi Olgun Şimşek Nereli? Olgun Şimşek Memleketiyle Milyonları Şoke Etti!

Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisi ile yeniden gündeme gelen Olgun Şimşek memleketi ile hayranlarını şaşırttı. Ramo dizisinde mafya babası Cihangir’e hayat veren Olgun Şimşek, dizideki performansı ile beğeni toplamaya devam ediyor. Canlandırdığı karakter ile her hafta gündeme gelen ünlü oyuncunun nereli olduğunu öğrenenler ise büyük şaşkınlık yaşadı. İstanbullu olduğu sanılan Olgun Şimşek’in Bursa’nın köyünde doğmuş olması hayranlarını hayrete düşürdü.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ramo Dizisinin Ağır Abisi Olgun Şimşek Nereli? Olgun Şimşek Memleketiyle Milyonları Şoke Etti! Ramo dizisinde canlandırdığı Cihangir karakteri ile her hafta hayranlarının beğenisini kazanan Olgun Şimşek hakkında birçok ayrıntı merak ediliyor. Ünlü oyuncunun babasının Bingöllü annesinin ise Bursalı olduğu ortaya çıktı. Kendisinin de Bursa’nın Büyükorhan ilçesine bağlı Yenice köyünde doğduğu ortaya çıkan Olgun Şimşek’in Bursalı olduğunu öğrenen hayranlar oyuncunun hayatı ile ilgili diğer ayrıntıları da merak etmeye başladı.

Olgun Şimşek’in kaç yaşında olduğu, hangi yapımlarda rol aldığı gibi ayrıntılar hayranları tarafından araştırılmaya devam ediliyor.

05 Ara 2020 - 17:15 - Biyografi

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