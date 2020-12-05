Ramo Dizisinin Ağır Abisi Olgun Şimşek Nereli? Olgun Şimşek Memleketiyle Milyonları Şoke Etti! Ramo dizisinde canlandırdığı Cihangir karakteri ile her hafta hayranlarının beğenisini kazanan Olgun Şimşek hakkında birçok ayrıntı merak ediliyor. Ünlü oyuncunun babasının Bingöllü annesinin ise Bursalı olduğu ortaya çıktı. Kendisinin de Bursa’nın Büyükorhan ilçesine bağlı Yenice köyünde doğduğu ortaya çıkan Olgun Şimşek’in Bursalı olduğunu öğrenen hayranlar oyuncunun hayatı ile ilgili diğer ayrıntıları da merak etmeye başladı.

Olgun Şimşek’in kaç yaşında olduğu, hangi yapımlarda rol aldığı gibi ayrıntılar hayranları tarafından araştırılmaya devam ediliyor.