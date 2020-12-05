Arka Sokaklar Dizisinin Hüsnü’sü Özgür Ozan Nereli? Özgür Ozan Memleketiyle Milyonları Şaşırttı! Yıllardır ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisi hala ilk gün ki heyecanı ile yayın hayatına devam ediyor. Başarılı oyuncu kadrosunda zaman zaman değişiklik olsa da oyuncuların her biri birbirinden yetenekli.

Bunun yanı sıra Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda yer alan Özgür Ozan, Hüsnü karakterine hayat veriyor. Oyuncunun yıllardır ekran karşısında olması ise tamamen profesyonel oyunculuğuna bağlanıyor.

Arka Sokaklar dizsinin Hüsnü Çoban’ı milyonlarca izleyici tarafından büyük bir ilgi görüyor. Oyuncu gerek kariyer hayatında ki başarısı ve gerekse dizide ki karakteri ile izleyici kitlesinin dikkatini çekmeyi başarıyor. Bunun yanı sıra yıllardır Arka Sokaklar dizisinde yer alan oyuncunun hayatı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bazı kişiler arama motorlarında, “Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü’sü Özgür Ozan nereli?” sorusuna cevap arıyor.



Arka Sokaklar dizisinde başarılı performansıyla ekranlara kendini tanıtan Özgür Ozan, 1966 yılında Bolu’da dünyaya geldi. Oyuncunun nereli olduğunu öğrenen hayran kitlesi büyük bir şok yaşadı. Memur çocuğu olan Özgür Ozan’ın bir tane de erkek kardeşi vardır. İlk ve ortaokul eğitimini Ankara Bahçelievler’de aldı. Ardından Ankara Cumhuriyet Lisesi’nden mezun oldu.