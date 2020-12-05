Kiracıların Başı Yandı! 2020 Aralık Ayı Kira Zam Bedeli Artık El Yakacak... Ev Sahipleri Mutlu!
Türkiye’de her ay kira zamlarının, artış oranlarının ne kadar olacağı aylık enflasyon oranının açıklanmasını ardından belli oluyor. İş yeri ya da ev kirası ödeyen vatandaşların sözleşmelerinin her yenilediklerinde belirleyici olan aylık enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından aralık ayı kira zamlarının ne kadar olacağı da merak konusu olmaya başladı. Aralık ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan vatandaşlar zam oranlarını araştırmaya başladı.
Kiracıların Başı Yandı! Aralık Ayı Kira Bedeli Artık El Yakacak... Ev Sahipleri Mutlu! Türkiye İstatistik Kurumu’nun aralık ayı enflasyon verilerini açıklaması ile emeklilik zamları ve kira artış oranları gibi birçok konu merak edilmeye başlandı. Her ay açıklanan enflasyon oranları ile bağlantılı olarak değişen kira artış miktarı özellikle aralık ayında sözleşmesini yenileyecek vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Aralık Çarşamba günü kasım ayının enflasyon oranlarını açıkladı. TÜİK’den yapılan açıklamaya göre TÜFE’de kasım ayı bir önceki aya göre %2.03, bir önceki yılın aralık ayına göre %13.29, bir önceki yılın kasım ayına göre %14.03 ve on iki ayın ortalamasına göre de %12.04 oranında artış gerçekleştirdi.
Bilindiği gibi kira artış oranları eskiden üretici fiyat endeksine göre belirlenirken şimdi ise tüketici fiyat endeksine göre belli oluyor. Geçen yıl eylül ayında yapılan açıklama ile Orta Vadeli Ekonomi Programı bünyesinde kira artış oranlarının tüketici fiyat endeksine göre belirlenmesine karar verildi.
05 Ara 2020 - 17:36 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.