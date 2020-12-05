Kiracıların Başı Yandı! 2020 Aralık Ayı Kira Zam Bedeli Artık El Yakacak... Ev Sahipleri Mutlu!

Kiracıların Başı Yandı! Aralık Ayı Kira Bedeli Artık El Yakacak... Ev Sahipleri Mutlu! Türkiye İstatistik Kurumu’nun aralık ayı enflasyon verilerini açıklaması ile emeklilik zamları ve kira artış oranları gibi birçok konu merak edilmeye başlandı. Her ay açıklanan enflasyon oranları ile bağlantılı olarak değişen kira artış miktarı özellikle aralık ayında sözleşmesini yenileyecek vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Aralık Çarşamba günü kasım ayının enflasyon oranlarını açıkladı. TÜİK’den yapılan açıklamaya göre TÜFE’de kasım ayı bir önceki aya göre %2.03, bir önceki yılın aralık ayına göre %13.29, bir önceki yılın kasım ayına göre %14.03 ve on iki ayın ortalamasına göre de %12.04 oranında artış gerçekleştirdi.

Bilindiği gibi kira artış oranları eskiden üretici fiyat endeksine göre belirlenirken şimdi ise tüketici fiyat endeksine göre belli oluyor. Geçen yıl eylül ayında yapılan açıklama ile Orta Vadeli Ekonomi Programı bünyesinde kira artış oranlarının tüketici fiyat endeksine göre belirlenmesine karar verildi.