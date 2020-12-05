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- 05 Ara 2020 - 17:42 G: 05 Ara 2020 - 17:51

Demet Akalın Gizlediği Bütün Şeyleri Ortaya Döktü, Müjdeyi Verdi! Gümbür Gümbür Geliyor!

Demet Akalın gizlediği büyün şeyleri ortaya döktü, müjdeyi verdi. Gümbür gümbür gelen ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımıyla herkesi büyük bir merakın içerisine sürükledi. Şubat’tan bu yana gizli tuttuğu o projesi gün yüzüne çıktı. Ünlü şarkıcının verdiği müjde karşısında milyonlarca kişi hayretini gizleyemedi. Söz konusu haberin ardından herkes detaylı bir araştırma içerisine girdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Demet Akalın Gizlediği Bütün Şeyleri Ortaya Döktü, Müjdeyi Verdi! Gümbür Gümbür Geliyor! Ünlü şarkıcı Demet Akalın zaman zaman sosyal medya hesabında paylaştığı gönderilerle gündeme geliyor. Dobra konuşması ve açık sözlülüğü ile bilinen Demet Akalın, Star TV’de Alişan ile yaptığı, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında sunuculuk yapmaya devam ediyor. TV ekranlarının sevilen yüzü olan Demet Akalın, bülbül gibi sesiyle söylediği şarkıları milyonlarca kişi tarafından yoğun ilgi görüyor.

Alişan ile birlikte program sunuculuğu yapan Demet Akalın sürekli olarak gündemde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ise Deniz Seki ile yaşadığı olay gündeme gelmişti. Demet Akalın’ın dur durak bilmeyen olayları arasında yeni bir olay daha eklendi. Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yeni projesini dile getiren ünlü şarkıcı tüm dikkatleri üzerine çekti.

05 Ara 2020 - 17:42 - Magazin

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