Demet Akalın Gizlediği Bütün Şeyleri Ortaya Döktü, Müjdeyi Verdi! Gümbür Gümbür Geliyor! Ünlü şarkıcı Demet Akalın zaman zaman sosyal medya hesabında paylaştığı gönderilerle gündeme geliyor. Dobra konuşması ve açık sözlülüğü ile bilinen Demet Akalın, Star TV’de Alişan ile yaptığı, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında sunuculuk yapmaya devam ediyor. TV ekranlarının sevilen yüzü olan Demet Akalın, bülbül gibi sesiyle söylediği şarkıları milyonlarca kişi tarafından yoğun ilgi görüyor.

Alişan ile birlikte program sunuculuğu yapan Demet Akalın sürekli olarak gündemde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ise Deniz Seki ile yaşadığı olay gündeme gelmişti. Demet Akalın’ın dur durak bilmeyen olayları arasında yeni bir olay daha eklendi. Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yeni projesini dile getiren ünlü şarkıcı tüm dikkatleri üzerine çekti.