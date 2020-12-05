Ramo Dizisinin Yıldızı Artık Dizide Yer Almayacak! O Sahne Milyonlarca Kişiyi Şoka Uğrattı!
Cuma akşamları Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisi büyük bir heyecanla izlenmeye devam ediyor. Dizinin 4 Aralık Cuma akşamı yayınlanan bölümü dizi izleyicilerini büyük bir heyecanla ekranları başına kilitledi. Başrolünde Murat Yıldırım’ın yer aldığı dizinin son bölümünün final sahnesinde Yavuz’un Ramo’ya attığı mesajı gören Fidan hemen belirtilen buluşma adresine doğru yola çıktı.
Ramo Dizisinin Yıldızı Artık Dizide Yer Almayacak! O Sahne Milyonlarca Kişiyi Şoka Uğrattı! Burada bilmediği bir evin kapısını araladığı anda bomba patlayacaktı. Tüm yaşanan bu gelişmeler ardından dizi izleyicileri Fidan’ın ölüp ölmediğini araştırmaya başladı. İşte Ramo dizisinde meydana gelen son gelişmeler ve merak edilen tüm detaylar…
4 Aralık Cuma akşamı 23. Bölümü yayınlanan Ramo dizisinde yaşanan olaylar dizi izleyicilerinin ekranları karşısında adeta şok geçirmelerine neden oldu. Dizi içerisinde yaşanan o sahne izleyicilerin resmen nefeslerini tutmalarına yol açtı. Dizinin yayınlanan bölümünde meydana gelen final sahnesi izleyicilerin resmen yüreklerini ağızlarına getirdi. İdil Fırat’ın canlandırdığı Fidan karakterinin bombalı bir tuzağa yakalanmış olması dizi izleyicilerinin son derecede üzülmelerine neden oldu. İşte dizide meydana gelen o sahne ve merak edilen tüm gelişmeler…
05 Ara 2020 - 17:50 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.