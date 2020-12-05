Ramo Dizisinin Yıldızı Artık Dizide Yer Almayacak! O Sahne Milyonlarca Kişiyi Şoka Uğrattı! Burada bilmediği bir evin kapısını araladığı anda bomba patlayacaktı. Tüm yaşanan bu gelişmeler ardından dizi izleyicileri Fidan’ın ölüp ölmediğini araştırmaya başladı. İşte Ramo dizisinde meydana gelen son gelişmeler ve merak edilen tüm detaylar…

4 Aralık Cuma akşamı 23. Bölümü yayınlanan Ramo dizisinde yaşanan olaylar dizi izleyicilerinin ekranları karşısında adeta şok geçirmelerine neden oldu. Dizi içerisinde yaşanan o sahne izleyicilerin resmen nefeslerini tutmalarına yol açtı. Dizinin yayınlanan bölümünde meydana gelen final sahnesi izleyicilerin resmen yüreklerini ağızlarına getirdi. İdil Fırat’ın canlandırdığı Fidan karakterinin bombalı bir tuzağa yakalanmış olması dizi izleyicilerinin son derecede üzülmelerine neden oldu. İşte dizide meydana gelen o sahne ve merak edilen tüm gelişmeler…