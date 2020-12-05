Haberler Ankara Haberler Ankara
- 05 Ara 2020 - 21:43 G: 05 Ara 2020 - 22:19

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması

Ankara'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından, Ulus Meydanı boş kaldı.

Ankara'da, yeni tip koronavirüsle ( Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından, Ulus Meydanı boş kaldı.

05 Ara 2020 - 21:43 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması mask
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması
Başkentte yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri mask
Başkentte yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri
Vasilik Nedir, Ne Kadar Sürer? Vasi Kime Denir? Vesayet Davası Nasıl Açılır 2021? mask
Vasilik Nedir, Ne Kadar Sürer? Vasi Kime Denir? Vesayet Davası Nasıl Açılır 2021?
2020'nin en iyi atletleri belli oldu mask
2020'nin en iyi atletleri belli oldu
Ramo Dizisinin Yıldızı Artık Dizide Yer Almayacak! O Sahne Milyonlarca Kişiyi Şoka Uğrattı! mask
Ramo Dizisinin Yıldızı Artık Dizide Yer Almayacak! O Sahne Milyonlarca Kişiyi Şoka Uğrattı!
Demet Akalın Gizlediği Bütün Şeyleri Ortaya Döktü, Müjdeyi Verdi! Gümbür Gümbür Geliyor! mask
Demet Akalın Gizlediği Bütün Şeyleri Ortaya Döktü, Müjdeyi Verdi! Gümbür Gümbür Geliyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL