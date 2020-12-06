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- 06 Ara 2020 - 11:20 G: 06 Ara 2020 - 11:31

Yasak Elma’nın Zehra’sı Şafak Pekdemir Ne Mezunu? Şafak Pekdemir Mezun Olduğu Okul “Kariyerini Belirlemiş” Diyeceksiniz...

Şafak Pekdemir, 19 Haziran 1988 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Oyunculuk bölümünde tamamladı ve mezun oldu. Bu bilginin ardından oyuncunun hayran kitlesi, “Kariyerini en başında belirlemiş zaten. Bu başarısı o yüzden” yorumlarında bulundu.

Yasak Elma’nın Zehra’sı Şafak Pekdemir Ne Mezunu? Şafak Pekdemir Mezun Olduğu Okul “Kariyerini Belirlemiş” Diyeceksiniz... Yasak Elma dizisinde Zehra karakterine hayat veren Şafak Pekdemir televizyon dünyasının sevilen isimlerinden birisi olmaya devam ediyor. Dizide ki rolüyle sevenlerini ekrana kilitleyen Şafak Pekdemir, geniş kitlelerin ilgisini çekiyor. Oyunculuk kariyerinde elde ettiği başarıları ile tanınan ünlü oyuncunun sosyal medya hesabında geniş bir hayran kitlesi mevcut.

Yasak Elma dizisinde sergilediği üstün başarısı ile kendisini televizyon dünyasına sevdiren Şaka Pekdemir, geniş kitlelerin beğenisini almayı başarıyor. Yasak Elma’da ki halleri ile sevenlerine kahkaha dolu anlar yaşatan Zehra karakteri ekranların vazgeçilmez ismi olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncunun başarılı performansının ardından milyonlarca kişi kim olduğunu ve hangi bölümden mezun olduğunu merak etmeye başladı.

Yasak Elma’da gösterdiği başarılı performansıyla magazin dünyasında adından sık sık söz ettiren Şafak Pekdemir, izleyici kitlesi tarafından merak edilmeye başladı. Milyonlarca kişi arama motorlarında, “Yasak Elma’nın Zehra’sı Şafak Pekdemir ne mezunu?” sorusunun cevabını aradı. Ünlü oyuncunun mezun olduğu bölümü görenler ise, “Kariyerini belirlemiş” yorumlarında bulundu. İşte Şafak Pekdemir hakkında merak edilenler…

Başarılı oyuncu Şafak Pekdemir, 19 Haziran 1988 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Oyunculuk bölümünde tamamladı ve mezun oldu. Bu bilginin ardından oyuncunun hayran kitlesi, “Kariyerini en başında belirlemiş zaten. Bu başarısı o yüzden” yorumlarında bulundu. Şafak Pekdemir mezun olduktan sonra kariyerine adım adım yaklaştı.

06 Ara 2020 - 11:20 Ankara- Biyografi

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