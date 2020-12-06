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- 06 Ara 2020 - 11:24 G: 06 Ara 2020 - 11:41

Masterchef Kahininin Bugün Yarışmadan Elediği Ebru’nun Gerçek Yüzünü Görenler Şok Geçirdi! Masterchef’te Tüm Dengeleri Değiştiren Ebru Sosyal Medya’yı Ayağa Kaldırdı!

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye’de her geçen gün daha da heyecanlı anlar yaşanıyor. Haftanın belirli günlerinde sevenleriyle buluşan programın jüri koltuğunda, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu oturuyor. Ekranların gözde programı Masterchef Türkiye’de her hafta farklı bir ismin elenmesi ise sevenlerini büyük bir hayal kırıklığına uğratıyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Son zamanlarda Masterchef Türkiye’de ifşa krizleri boy göstermişti. Bu durum Acun medyanın son derece canını sıkmıştı. Elenecek olan ismi elemeden önce ki gün söyleyen Masterchef Kâhini, programın reyting oranlarını yerle bir etmişti. Yaptığı tahminlerle milyonlarca insanın aklında soru işareti bırakan Masterchef Kâhini, yapılan sistem değişikliğinin ardından bir süre sessiz kalmış ve herhangi bir tahminde bulunamamıştı.

Uzun bir zaman sessiz kalan ve tahminlerde bulunamayan Masterchef Kâhini sessizliğini bozarak sosyal medyada yeniden boy gösterdi. Ortaya atılan iddialar sonucu Masterchef Kahininin verdiği isimler herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. Masterchef Türkiye’nin bütün dengesini alt üst eden Ebru elenecek olan isimlerden birisi olarak iddia edildi. Masterchef Kahininin elediği Ebru’nun gerçek yüzünü görenler ise büyük bir şok geçirdi.

06 Ara 2020 - 11:24 Ankara- Yaşam

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