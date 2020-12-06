Masterchef Kahininin Bugün Yarışmadan Elediği Ebru’nun Gerçek Yüzünü Görenler Şok Geçirdi! Masterchef’te Tüm Dengeleri Değiştiren Ebru Sosyal Medya’yı Ayağa Kaldırdı!

Son zamanlarda Masterchef Türkiye’de ifşa krizleri boy göstermişti. Bu durum Acun medyanın son derece canını sıkmıştı. Elenecek olan ismi elemeden önce ki gün söyleyen Masterchef Kâhini, programın reyting oranlarını yerle bir etmişti. Yaptığı tahminlerle milyonlarca insanın aklında soru işareti bırakan Masterchef Kâhini, yapılan sistem değişikliğinin ardından bir süre sessiz kalmış ve herhangi bir tahminde bulunamamıştı.

Uzun bir zaman sessiz kalan ve tahminlerde bulunamayan Masterchef Kâhini sessizliğini bozarak sosyal medyada yeniden boy gösterdi. Ortaya atılan iddialar sonucu Masterchef Kahininin verdiği isimler herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. Masterchef Türkiye’nin bütün dengesini alt üst eden Ebru elenecek olan isimlerden birisi olarak iddia edildi. Masterchef Kahininin elediği Ebru’nun gerçek yüzünü görenler ise büyük bir şok geçirdi.