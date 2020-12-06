Acun Ilıcalı Milyonların Sesine Destek Oldu, Masterchef Uğur’u Tekrar Yarışmaya Katıyor! Uğur Yılmaz Deniz Masterchef Türkiye 2020 Yılında Yeniden Boy Gösterecek!
TV8 ekranlarının sevilen programı Masterchef Türkiye’de günden güne yeni olaylar meydana geliyor. Yarışmacıların birbiriyle rekabet içerisinde olduğu yarışmada, heyecan doruklara yükseliyor. Eleme potasına gitmemek için birbiriyle mücadele içerisinde olan yarışmacılar bireysel dokunulmazlığı almak için elinden geleni ardına koymuyor. Bunun yanı sıra Masterchef Türkiye’de günden güne yeni olaylar ve iddialar ortaya çıkıyor.
Televizyon dünyasının en sevilen yarışma programlarından birisi olan Masterchef Türkiye’nin jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yer alıyor. Ekranların vazgeçilmez programı olan Masterchef’te ortaya atılan iddia ise herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. Acun Ilıcalı milyonların sesine destek oldu. Masterchef Uğur’u yeniden yarışmaya alacak. Uğur Yılmaz Deniz, Masterchef 2020 yılında yeniden boy gösterecek.
Uzun zamandır gündemde olan Uğur Yılmaz Deniz hakkında günden güne yeni iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Masterchef Türkiye programından diskalifiye edilen Uğur, milyonlarca insanı büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştı. Veda ettiği sırada gözyaşlarına hâkim olamayan yarışmacıya binlerce izleyici tarafından destek mesajları geldi. Herkes Uğur’un gereksiz bir sebepten ötürü diskalifiye edildiğini belirtti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.