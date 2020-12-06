Somer Şef Evlenmek Değil Gönül Eğlendirmek İstiyor! Yeni Sevgilisi Hakkında Öyle Açıklamalar Yaptı Ki, Deprem Etkisi Yarattı! “Yeni Aşık Oldum, Ama Evlenmem!”

Aldatma hakkında herhangi bir açıklama yapmayan Somer Sivrioğlu yer aldığı bir Youtube kanalında ise soruları soran Hakan Bey röportajın bir kısmında “Yüzüne karşı soramadığımız, arkasından konuşacağımız sorular için şimdi sırt sırta verdik!” dedi ve milyonlarca kişinin aklındaki o soruları sormaya başladı.

İlk sorduğu soru ise herkesin merak ettiği sorulardan biri oldu ve Acun Ilıcalı’nın nasıl bir patron ve lider olduğunu sordu. Masterchef yarışmasının en sevilen isimlerden Somer Şef ise bu soruya “Ben çok severim Acun Ilıcalı’yı. Fakat komik olan durum şu, sanki her zaman yanımızdaymış gibi haberler çıkıyor. Programda ben Acun Ilıcalı’yı bu yıl toplasan 1 saat falan görmüşümdür. İyi ya da kötü patron demem için zaman geçirmem gerekir ama o kadar zaman geçirmedim. Ama ekibi için şunu çok iyi bir şekilde diyebilirim ki ekibi mükemmel, bizlerde şanslı insanlardan biriyiz.” Diyerek açıklamasını yaptı.