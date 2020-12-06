İyi Aile Babası Dizi Oyuncusu Şebnem Bozoklu Nereli? Şebnem Bozoklu Aslen Nereli Sorusunun Cevabı Sizi Şaşırtabilir! Ekranların en yeni komedi dizilerinden biri olan İyi Aile Babası başrollerinde çok sevilen oyuncu Şebnem Bozoklu’ya da yer vererek milyonların şok geçirmesine neden olmuştu.

Başarılı bir yapım olan İyi Aile Babası gelişiyle adeta diğer tüm komedi dizilerini yerle bir etti. Öyle ki bahsi geçen yeni dizi İyi Aile Babası yıllardır ekranlarda seyircisi ile buluşan Kalk Gidelim dizisinin final olacağı iddialarını gündeme getirdi.

Başarılı bir yapım olan İyi Aile Babası dizisinde yer alan Şebnem Bozoklu ise yeniden gündeme geldi ve araştırma konusu oldu. Bizlerde Haberler Ankara ailesi olarak tecrübeli ve uzman ekibimizle Şebnem Bozoklu’nun kim olduğunu ve nereli olduğunu sizler için derledik. Derlemiş olduğumuz haberimiz üzerinden sizlerde yıllarca ekranlarda performansı ve güzelliyle boy göstermiş olan sempatik oyuncu Şebnem Bozoklu hakkında geniş bir bilgiye sahip olabilirsiniz.



25 Ağustos 1979 yılında İstanbul'da doğan ünlü oyuncu 41 yaşındadır. Baba tarafı Ispartalı olan ünlü oyuncunun anne tarafı ise Mısır’a dayanır. Anneannesinin, annesinin, teyzesinin bir arada bulunduklarında ise sadece Arapça konuştuklarını bir röportajında dile getirmiştir. Bunun yanında ise kendisinin de Arapça dili oldukça gelişmiştir. Çocukluğu Suadiye’de geçen güzel ve sempatik oyuncunun yeni dizisi dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.