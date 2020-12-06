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- 06 Ara 2020 - 16:23 G: 06 Ara 2020 - 16:33

Akrep dizi oyuncusu Demet Akbağ nereli? Demet Akbağ Milyonlarca Kişiye “Nasıl Yani?” Dedirtti…

Akrep gibi iddialı bir dizide Demet Akbağ gibi usta oyuncunun oynaması ise milyonlarca kişiyi Demet Akbağ’ın nasıl biri olduğunu ve nereli olduğunu araştırmaya sürükledi.

Akrep dizi oyuncusu Demet Akbağ nereli? Demet Akbağ Milyonlarca Kişiye “Nasıl Yani?” Dedirtti… Uzun süredir ekranlarda olmayan isimlerden biriydi Demet Akbağ… Fakat kısa bir dönem önce katıldığı Menajerimi Ara dizisinden sonra adı daha çok duyulmaya başlanmış birde üstüne Akrep gibi iddialı bir diziyle ekranlara gelince görenlerin ağzı açık kalmıştı. Akrep gibi iddialı bir dizide Demet Akbağ gibi usta oyuncunun oynaması ise milyonlarca kişiyi Demet Akbağ’ın nasıl biri olduğunu ve nereli olduğunu araştırmaya sürükledi.

Bizlerde araştırma yapan kişiler için Haberler Ankara ailesi olarak Demet Akbağ hakkında geniş bir bilgi makalesi hazırladık. Makalemiz üzerinden sizlerde ekranların ve büyük yapımların en sevilen karakteri olan Demet Akbağ hakkında geniş bir bilgiye sahip olabilirsiniz. İşte Demet Akbağ kimdir, nerelidir sorularının yanıtları…

Akrep dizi oyuncusu Demet Akbağ nereli?

Usta oyuncu Demet Akbağ 23 Aralık 1959 yılında Benan ve Oktay çiftinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gözlerini açtı. Denizli’de gözlerini hayata açan Demet Akbağ zor bir çocukluk geçirdi. Babasının asıl mesleği ise gazeteci ve fotoğrafçıydı. İki kardeşe sahip olan Demet Akbağ, 13 yaşında anne ve babasının ayrılmasından dolayı annesi ve anneannesiyle birlikte İstanbul’a yerleşti.

Anne ve babasının ayrılmasının hemen arkasından İstanbul’a gelen 13 yaşındaki Demet Akbağ evlerinin yakınlarındaki Erenköy Kız Lisesinde lise eğitimini tamamladı. Lise eğitiminden hemen sonra ise 1982'de İstanbul Belediye Konservatuvarına aşarıyla girdi ve bu okulu 4 yıl içerisinde tamamladı. 21 yaşında ise bir evlilik yaptı ve bu evlilik toplam 4 yıl sürdü. Daha sonraki evliliği ise Bodrumlu Mimar Saim Arpat’la oldu. Saim Arpat’la olan evliliği ise 8 ay sürdü.

06 Ara 2020 - 16:23 - Biyografi

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