FOX TV Artık O Diziyi Ayakta Tutamıyor! Savaşçı Dizisinden Giden Gidene… Savaşçı Oyuncularına Teklif Yağıyor...

FOX TV Artık O Diziyi Ayakta Tutamıyor! Savaşçı Dizisinden Giden Gidene… Yeni Teklife Daha Cazip Geldi... Ekranların ene sevilen yapımları arasında yer alan ve yayınlandığı ilk günden beri büyük bir ilgiyle izlenen dizisi haftalardır yayın akışlarında yerini alamıyor.

Dizinin final yaptığı iddialarına ise henüz yapımdan cevap gelmedi. Halen merakla beklenilen dizinin ise kanal değiştirdiği iddiaları bile gündeme atıldı fakat dizinin yapımcısından böyle bir açıklama gelmedi. FOX Tv ekranlarından bir anda kaybolan dizi Savaşçı’dan önce Berk Oktay manidar ve ince bir mesajla ayrılmıştı.

Berk Oktay’ın diziden ayrılmasının hemen arkasından ise adeta artçı depremler yaşanmış ve tüm kadro çil yavrusu gibi dağılmıştı. Gündeme bomba gibi düşen isimlerden biriside son dakika haberine göre diziden ayrıldı. Akıbetinin ne olacağı bilinmeyen dizinin sevenleri ise açıklama bekliyorlar fakat ayrılan oyunculardan ya da dizinin yapımından bir açıklama gelmiyor.