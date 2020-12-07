Ankara’da Vaka Sayıları Çakılmaya Başladı! Herkes Derin Derin Nefes Alabilir! “Çok Şükür Bu Da Bitti!”

Koronavirüs kapsamında yeni tedbirlerin alınmasıyla birlikte, meydanlarda ki yoğunluk az da olsa düştü. Ankara ilinde 65 yaş üstü vatandaşlar arasında toplu taşıma araçlarına binmek isteyenler, şoförler tarafından indirildi. Bunun yanı sıra 6 Aralık da açıklanan vaka tablosunun ardından dünya sıralamasında en çok vaka sayısını Türkiye verdi. Alınan tedbirlere rağmen vaka sayılarında herhangi bir düşüş olmaması vatandaşları telaşlandırdı.

Sokağa çıkma yasağının getirilmesiyle birlikte dışarı çıkan vatandaşlara polisler tarafından 3.150 TL idari para cezası uygulandı. Getirilen tedbirler kapsamında vaka sayılarının en aza indirilmesi ve toplum sağlığı amaçlandı. Uzmanlar tedbirlere dikkat etmeyen vatandaşlara uyarılarda bulundu. Maske, mesafe ve hijyen kuralının unutulmaması ve yapılması için hemen hemen her gün hatırlatmalarda bulunuldu.