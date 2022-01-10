- 10 Oca 2022 - 20:46 G: 10 Oca 2022 - 20:49

Yasak Elma’nın Yıldız'ı Eda Ece Bakın Hangi Okuldan Mezun Olmuş? Eda Ece’nin Gerçek Mesleğini Duyanlar 'Ne Alaka?' Dedi!

Birçok dizide yer alarak gündemden düşmeyen Eda Ece, takipçilerinin meraklı araştırmalarına konuk oluyor. Yasak Elma dizisinde aldığı rol ile birçok kişiyi kendine hayran bırakan güzel oyuncu, Pis Yedili dizisi ile büyük bir kitleye ulaşmayı başarmıştı. Son dönemlerde hayatı merak edilen ünlüler arasında yer alan Eda Ece, hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. İşte haberin tüm detayları…

Yasak Elma’nın Güzel Oyuncusu Eda Ece Ne Mezunu? Eda Ece’nin Gerçek Mesleğini Duyanlar 'Ne Alaka?' Dedi! Güzel oyuncunun yer aldığı dizi ve filmler son günlerde birçok hayranı tarafından merak edilmeye başlandı.

Yasak Elma dizisinde sergilediği performansı ile birçok kişiyi kendine hayran bırakmayı başaran usta oyuncu, Deliha 2 sinema filmi ile de izleyenlerin hafızasına kazınmayı başarmıştı. Eda Ece’nin hayatı merak edilmeye başlandı.

Yasak Elma’nın Yıldız Yılmaz karakteri ile ekranlara gelen Eda Ece karakteri birçok hayranı tarafından merak edilmeye başlandı. Son günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelen güzel oyuncunun kariyeri birçok kişi tarafından araştırılmaya devam ediliyor.

1990 doğumlu olan Eda Ece, İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Başarılı bir eğitim hayatından sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Küçüklüğünden beri tiyatro oyunlarına ilgisi olan güzel oyuncu birçok tiyatro oyununda yer alarak Tümay Özokur tarafından keşfedilmiştir. Başarılı oyunculuğu ile küçük yaşlarda dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Detaylar Sonraki Sayfada...

10 Oca 2022 - 20:46 - Biyografi

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