Gönül Dağı Dizisinin Zahide’si Ecem Özkaya Ne Mezunu? Ecem Özkaya Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?
Televizyon ekranlarının sevilen isimleri arasında yer alan Ecem Özkaya, gösterdiği başarılı performansı ile sevenlerini etkilemeyi başarıyor. Her geçen gün adından sık sık bahsettiren oyuncu, Gönül Dağı dizisinde Zahide karakterine hayat veriyor. Kariyer alanında elde ettiği başarıyla iyi yerlere gelen oyuncu birçok projede aranan isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabında sık sık paylaşımlarda bulunan oyuncunun hayatı ise son derece merak ediliyor.
Gönül Dağı Dizisinin Zahide’si Ecem Özkaya Ne Mezunu? Ecem Özkaya Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında? Gönül Dağı dizisinde Zahide karakterine hayat veren oyuncu Ecem Özkaya, hayranlarını ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Birçok projede yer alan oyuncu ekranların vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra birçok kişi, “Gönül Dağı dizisinin Zahide’si Ecem Özkaya ne mezunu?” sorusunun yanıtını arıyor. Oyuncunun hayatı milyonlarca kişi tarafından arama motorlarında aranmaya devam ediyor.
Gönül Dağı dizi kadrosunda yer alan Ecem Özkaya, 25 Haziran 1988 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 32 yaşında olan ünlü oyuncu, üniversite eğitimini Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyonculuk bölümünde tamamladı. Mezun olduğu bölümü gören hayranları, “Bu meslek için doğmuş resmen” yorumlarında bulundu. Oyuncunun kariyeri eğitim hayatının ardından başladı.
07 Ara 2020 - 13:20 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.