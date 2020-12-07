Gönül Dağı Dizisinin Zahide’si Ecem Özkaya Ne Mezunu? Ecem Özkaya Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında? Gönül Dağı dizisinde Zahide karakterine hayat veren oyuncu Ecem Özkaya, hayranlarını ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Birçok projede yer alan oyuncu ekranların vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra birçok kişi, “Gönül Dağı dizisinin Zahide’si Ecem Özkaya ne mezunu?” sorusunun yanıtını arıyor. Oyuncunun hayatı milyonlarca kişi tarafından arama motorlarında aranmaya devam ediyor.

Gönül Dağı dizi kadrosunda yer alan Ecem Özkaya, 25 Haziran 1988 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 32 yaşında olan ünlü oyuncu, üniversite eğitimini Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyonculuk bölümünde tamamladı. Mezun olduğu bölümü gören hayranları, “Bu meslek için doğmuş resmen” yorumlarında bulundu. Oyuncunun kariyeri eğitim hayatının ardından başladı.