7 Aralık Sokağa Çıkma Yasağı Var mı? Ankara'da Hafta İçi Sokağa Çıkma Yasağı Kaçta Başlıyor?
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Covid-19 salgınına yönelik önlem kararları uygulanmaya devam ediyor. Normalleşme sürecine girilmesi ile maske ve sosyal mesafe dışında ortadan kaldırılan yasaklar yeniden gündeme gelmişti.
7 Aralık Sokağa Çıkma Yasağı Var mı? Ankara'da Hafta İçi Sokağa Çıkma Yasağı Kaçta Başlıyor? Kış aylarının gelmesi ve salgında ikinci dalganın başlaması ile alınan yeni önlem kararları ile sosyal izolasyon sağlanmaya çalışılıyor. Türkiye’de ölüm ve vaka sayılarının yükselmeye devam ettiği bu süreçte pandeminin en başında olduğu gibi yeniden sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı.
Geçtiğimiz haftalarda sadece hafta sonu günlerde uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. 30 kasımda alınan ek tedbirler ile sokağa çıkma yasağının uygulanacağı gün ve saatlerin kapsamı genişletildi. Sokağa çıkma yasağının hafta içi akşam saatlerinde hafta sonu günlerde ise tüm gün uygulanmasına karar verildi. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili alınan son kararlardan sonra ise vatandaşlar hangi saatlerde dışarı çıkabileceklerini hangi günler yasağın kaçta başladığını merak etmeye başladı. İnsanlar yasağın hafta içi günlerde hangi saatlerde uygulandığını araştırmaya devam ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.