Çukur Dizisinin Vartolu’su Erkan Kolçak Köstendil Nereli? Erkan Kolçak Köstendil’in Memleketi Milyonları Şoke Etti! Çukur dizisinin sevilen karakteri Vartolu, izleyici kitlesinin en sevdiği karakterler arasında yer alıyor. Dizinin göz bebeği olan Vartolu geniş kesimlere hitap ederek, milyonlarca hayran kitlesi kazanmış durumda. Bunun yanı sıra son derece başarıl olan Erkan Kolçak Kösendil’in hayatı ise merak edilen konular arasında ilk sırada yer alıyor. Binlerce kişi arama motorlarında, “Çukur dizisinin Vartolu ’su Erkan Kolçak Köstendil nereli?” sorusuna cevap arıyor.

Çukur dizisinin kadrosunda yer alan Erkan Kolçak Köstendil, her kesimin dikkatini çekiyor. Bununla beraber arama motorlarında, “Çukur dizisinin Vartolu ’su Erkan Kolçak Köstendil nereli?” sorusunun yanıtı aranıyor. Ünlü oyuncunun memleketini görenler ise büyük bir şok yaşıyor. Başarılı oyuncu hakkında merak edilen konuları araştırdık ve sizlerle paylaştık. Peki, Çukur dizisinin Vartolu ’su Erkan Kolçak Köstendil nereli?