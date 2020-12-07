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- 07 Ara 2020 - 21:21 G: 07 Ara 2020 - 21:36

A Milli Takım 2022 Dünya Kupası Eleme grubunda hangi takımlar var? Milli Takım'ın rakipleri kimler?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin grupları belli oldu. A Milli Futbol Takımı, Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile beraber G Grubu'nda yer aldı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirildi. Yeni tip koronavirüs tedbirlerinden dolayı çevrim içi düzenlenen etkinlikte, eski futbolcular Daniele De Rossi ve Rafael van der Vaart görev aldı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin grupları belli oldu

Kura çekimi sonunda Türkiye, G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki gruplar şöyle:

A Grubu: Portekiz, Sırbistan, İrlanda, Lüksemburg, Azerbaycan

B Grubu: İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan, Kosova

C Grubu: İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, Litvanya

D Grubu: Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Bosna Hersek, Kazakistan

E Grubu: Belçika, Galler, Çekya, Belarus, Estonya

F Grubu: Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsrail, Faroe Adaları, Moldova

G Grubu: Hollanda, Türkiye, Norveç, Karadağ, Letonya, Cebelitarık

H Grubu: Hırvatistan, Slovakya, Rusya, Slovenya, Kıbrıs Rum Kesimi, Malta

I Grubu: İngiltere, Polonya, Macaristan, Arnavutluk, Andorra, San Marino

J Grubu: Almanya, Romanya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Ermenistan, Lihtenştayn

- Avrupa'dan 13 takım Katar'a gidecek

UEFA üyesi 55 ülkenin milli takımları, Katar'ın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak 13 takım arasına girebilmek için mücadele edecek. Avrupa elemelerinde takımlar, altışarlı 5 ve beşerli 5 gruba ayrılacak. Ekipler, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak.

Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off'ların ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

- Eleme grupları maç tarihleri

1. Maçlar: 24-25 Mart 2021

2. Maçlar: 27-28 Mart 2021

3. Maçlar: 30-31 Mart 2021

4. Maçlar: 1-2 Eylül 2021

5. Maçlar: 4-5 Eylül 2021

6. Maçlar: 7-8 Eylül 2021

7. Maçlar: 8-9 Ekim 2021

8. Maçlar: 11-12 Ekim 2021

9. Maçlar: 11-13 Kasım 2021

10. Maçlar: 14-16 Kasım 2021

- Play-off maçlarının tarihleri

24-25 ve 28-29 Mart 2022

07 Ara 2020 - 21:21 AA Ankara- Spor

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