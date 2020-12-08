Son Dönemlerde Mini Etek Açıklaması İle Gündem Olan Öykü Çelik, Survivor’da! Acun Ilıcalı Survivor Ekibine Onu da Aldı! “Umarım Kısa Şort Giymez!”
TV8 ekranlarının büyük heyecanla beklenilen yarışması programı Survivor, yeni sezonu ile 2021 yılında izleyenleriyle buluşacak. Yarışmada yer alacak ünlü isimler tek tek açıklanmaya başlandı. Her ne kadar bunlar tahmin olsa da bazı tahminler herkesi şok ediyor. Yeni sezonu ile ekranlara gelmesi beklenilen Survivor yarışmasında yer alacak isimler belli oldu. İşte haberin tüm detayları…
Survivor yeni sezonu ile büyük heyecanla beklenilmeye devam ediliyor. Yarışmada yer alacak ünlü isimler ise her geçen gün araştırılıyor. Ekranlarının en çok konuşulan yarışma programlarından birisi olan Survivor’un yeni sezon kadrosuna bir isim daha eklendi. Cemal Hünal’dan sonra ekibe katılan isim Öykü Çelik oldu.
2021 sezonu kadrosunda yer alması beklenilen birçok isim var. Birçok iddia sosyal medyada dolaşmaya devam ediyor. Yapılan tahminlerin gerçekleşmesi çok zor gibi görünse de Acun Ilıcalı’dan bir açıklama yapılmadı. Yeni sezonun ilk bölümü heyecanla beklenilmeye başlandı. İlk açıklanan isim Cemal Hünal oldu.
08 Ara 2020 - 11:43 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.