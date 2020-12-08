Son Dönemlerde Mini Etek Açıklaması İle Gündem Olan Öykü Çelik, Survivor’da! Acun Ilıcalı Survivor Ekibine Onu da Aldı! “Umarım Kısa Şort Giymez!”

Survivor yeni sezonu ile büyük heyecanla beklenilmeye devam ediliyor. Yarışmada yer alacak ünlü isimler ise her geçen gün araştırılıyor. Ekranlarının en çok konuşulan yarışma programlarından birisi olan Survivor’un yeni sezon kadrosuna bir isim daha eklendi. Cemal Hünal’dan sonra ekibe katılan isim Öykü Çelik oldu.

2021 sezonu kadrosunda yer alması beklenilen birçok isim var. Birçok iddia sosyal medyada dolaşmaya devam ediyor. Yapılan tahminlerin gerçekleşmesi çok zor gibi görünse de Acun Ilıcalı’dan bir açıklama yapılmadı. Yeni sezonun ilk bölümü heyecanla beklenilmeye başlandı. İlk açıklanan isim Cemal Hünal oldu.