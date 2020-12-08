Demet Akalın Survivor’da! Bu Yıl Survivor Ekibi Gümbür Gümbür Geliyor! Survivor Bu Yıl Demet Akalın’la İzlenme Rekoru Kıracak!

Birçok ünlü isme yarışmada yer alması için teklif gönderildiği açıklandı. Bu isimlerin arasında yer alan Demet Akalın günün en çok konuşulan isimleri arasında yerini alıyor. Acun Ilıcalı’nın katıldığı bir programda ise Okan Kurt’u da yarışmaya davet ettiği söyleniliyor. Gönderilen tekliflerin geri nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor.

Demet Akalın’a da teklifin yapıldığı iddia ediliyor. Fakat bu yarışmanın sürpriz isimlerinden birisi olabileceği düşünülüyor. Acun Ilıcalı’dan henüz bir açıklama gelmese de Demet Akalın’ın yarışmada yer alması için hayranları sosyal medyada teklifin kabul etmesi için yorum yağmuruna tuttu. Demet Akalın’dan henüz bir açıklama gelmedi.