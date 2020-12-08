Demet Akalın Survivor’da! Bu Yıl Survivor Ekibi Gümbür Gümbür Geliyor! Survivor Bu Yıl Demet Akalın’la İzlenme Rekoru Kıracak!
Survivor 2021 sezonu için hazırlıklar yapılmaya son hız devam ediliyor. Yavaş yavaş yarışmacı kadrosu şekillenirken ortaya çok çarpıcı iddialar atıldı. Cemal Hünal ve Öykü Çelik’in yarışmacı kadrosunda yer alacağı açıklandıktan sonra birçok ünlü ismin de Survivor ekibinde yer alacağı kararlaştırılmaya başlandı. İşte haberin tüm detayları…
Birçok ünlü isme yarışmada yer alması için teklif gönderildiği açıklandı. Bu isimlerin arasında yer alan Demet Akalın günün en çok konuşulan isimleri arasında yerini alıyor. Acun Ilıcalı’nın katıldığı bir programda ise Okan Kurt’u da yarışmaya davet ettiği söyleniliyor. Gönderilen tekliflerin geri nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor.
Demet Akalın’a da teklifin yapıldığı iddia ediliyor. Fakat bu yarışmanın sürpriz isimlerinden birisi olabileceği düşünülüyor. Acun Ilıcalı’dan henüz bir açıklama gelmese de Demet Akalın’ın yarışmada yer alması için hayranları sosyal medyada teklifin kabul etmesi için yorum yağmuruna tuttu. Demet Akalın’dan henüz bir açıklama gelmedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.