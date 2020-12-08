İbo Show Yine Karizmasını Ortaya Koydu! Bu Hafta Konukları Baş Döndürecek! Öyle İsimler Geliyor ki... Yıllar sonra yeniden ilgi ile takip edilen program Star TV’yi de reytinglerde üst sıralara taşımaya devam ediyor. İmparator lakaplı türkücü İbrahim Tatlıses’in sunumu ile ekrana gelen programda her hafta birbirinden ünlü isimler ağırlanıyor. Geçen hafta 4. bölümü ile ekrana gelen program sosyal medyada da en çok konuşulan televizyon programları arasında yerini alıyor.

İbo Show programının bu hafta yayınlanacak bölümünün tanıtım filmi de ekrana geldi. Programın yeni bölümündeki konuklar yine izleyiciden beğeni toplamayı başardı. Her bölüm sanat dünyasının ünlü isimlerinin konuk olduğu programda bu haftada eğlenceli dakikalar yaşanması bekleniyor.