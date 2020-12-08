İbo Show Yine Karizmasını Ortaya Koydu! Bu Hafta Konukları Baş Döndürecek! Öyle İsimler Geliyor ki...
11 yıl aradan sonra tekrar ekrana dönen İbo Show programı ilgi ile izleniyor. İlk yayınlandığı yıllarda ekranların fenomen programı haline gelen İbo Show yeniden bu sezon ekrana dönmüştü. Yeni sezonda Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ibo Show programı seyirciden büyük beğeni topladı.
İbo Show Yine Karizmasını Ortaya Koydu! Bu Hafta Konukları Baş Döndürecek! Öyle İsimler Geliyor ki... Yıllar sonra yeniden ilgi ile takip edilen program Star TV’yi de reytinglerde üst sıralara taşımaya devam ediyor. İmparator lakaplı türkücü İbrahim Tatlıses’in sunumu ile ekrana gelen programda her hafta birbirinden ünlü isimler ağırlanıyor. Geçen hafta 4. bölümü ile ekrana gelen program sosyal medyada da en çok konuşulan televizyon programları arasında yerini alıyor.
İbo Show programının bu hafta yayınlanacak bölümünün tanıtım filmi de ekrana geldi. Programın yeni bölümündeki konuklar yine izleyiciden beğeni toplamayı başardı. Her bölüm sanat dünyasının ünlü isimlerinin konuk olduğu programda bu haftada eğlenceli dakikalar yaşanması bekleniyor.
08 Ara 2020 - 16:26 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.