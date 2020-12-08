Erkeklere Dünyanın En Kötü Haberi Verildi! Koronavirüs En Çok Erkekleri Etkiliyor! Ölenlerin Arasında En Çok Erkekler Var!
2019 yılının aralık ayından bu yana tüm dünyayı etkisi altına almaya devam eden Covid-19 salgını ile ilgili birçok açıklama gündeme gelmeye devam ediyor. Covid-19 salgınına karşı önlemlerin alınmaya devam edildiği ve aşı çalışmalarında da olumlu gelişmelerin yaşandığı bu süreçte uzman isimler salgının gidişatı ile ilgili açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.
Erkeklere Dünyanın En Kötü Haberi Verildi! Koronavirüs En Çok Erkekleri Etkiliyor! Ölenlerin Arasında En Çok Erkekler Var! Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük bir hız ile yayılmaya devam eden Covid-19 salgınına yönelik araştırma ve çalışmaların içinde hangi grupların riskli olduğu ve hastalıkta en sık görülen belirtiler de gündem olmaya devam ediyor. Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayabileceğinin açıklanmasının ardından Covid-19 vakaları ile ilgilenen sağlık görevlileri konu ile ilgili gözlemlerini ve salgında yaşanan değişiklikleri paylaşmaya devam ediyor. Covid-19 salgınında belirtilerin yaş grubu, bağışıklık sistemi gibi belirtilere göre de değişiklik gösterdiği biliniyor.
Covid-19 salgını ile ilgili her geçen gün yeni gelişme ve değişikliklerin yaşandığı bu süreçte uzman isimler salgın ile ilgili en güncel verileri paylaşmaya devam ediyorlar. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güntülü Ak, Covid-19 sürecinin Türkiye’de nasıl ilerlediği ile ilgili açıklamalarda bulundu.
08 Ara 2020 - 16:40 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.