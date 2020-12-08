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- 08 Ara 2020 - 16:53 G: 08 Ara 2020 - 17:01

Sihirli Annem Dizisinde Şok Edici Değişiklik! O İsmin Yerine Gelecek! Artık Hiçbir Şey Aynı Değil!

Televizyon dünyasını en popüler dizilerinden biri olan Sihirli Annem bu sezon yeni versiyonu ile yeniden yayınlanmaya başlayacak. Eski yapımlardan biri olan Sihirli Annem yayınlandığı dönem başta çocukların olmak üzere geniş bir kitlenin ilgisini çekiyordu. Eğlenceli anlatımı ile sevilen dizi yıllar sonra yeni versiyonu ile yeniden ekrana gelecek.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Sihirli Annem Dizisinde Şok Edici Değişiklik! O İsmin Yerine Gelecek! Artık Hiçbir Şey Aynı Değil! Acun Ilıcalı’nın 1 Ocak 2021 tarihinde açılacak olan dijital platformu Exxen’de yayınlanacak olan Sihirli Annem dizisinin çekimlerine başlandığı açıklandı. Sihirli Annem dizisinin çekimlerinin başlaması ile beraber oyuncu kadrosunda yaşanan ani değişiklik ise dizinin çekim sürecini takip edenleri şaşırttı. Yeniden ekrana döneceği açıklandığından bu yana merakla beklenen Sihirli Annem dizisinin yeni versiyonunda hangi oyuncunun kadrodan ayrıldığı ve yerine kimin geleceği ise merak konusu oldu. Yeni versiyonu merakla beklenen yapımın yayın hayatına yeniden başlayacağı 1 Ocak tarihi ise merakla bekleniyor.

Sihirli Annem Dizisinin Çilek’ini Oynayacak Oyuncu Değişti

Yıllar sonra Acun Ilıcalı’nın Exxen isimli dijital platformunda yeniden ekrana gelecek olan Sihirli Annem dizisinde rol alacak isimler ve hangi karakterleri canlandıracakları açıklanmıştı. Yeni versiyonu merakla beklenen dizide en çok merak edilen oyunculardan birisi ise yapımın en önemli karakterlerinden biri olan Çilek’i canlandıracak çocuk oyuncu olmuştu. Çilek karakterini canlandıracak oyuncu da değişiklik yapıldığı açıklandı.

08 Ara 2020 - 16:53 - Dizi Haberleri

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Sihirli Annem Dizisinde Şok Edici Değişiklik! O İsmin Yerine Gelecek! Artık Hiçbir Şey Aynı Değil! mask
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