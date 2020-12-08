Peugeot Dar Gelirli Ailelere Kampanyayı Duyurdu! Artık Herkesin Arabası Olacak, Hem de Son Model! Hemen Bayilere Koşun!

Peugeot yılsonu kampanyası kapsamında SUV modelleri için büyük kampanyaların altına imza attı. Peugeot 208 modeli için 192 bin 500 TL, Peugeot 301 modeli için 240 bin TL, Peugeot 308 modeli için 283 bin 100 TL ve Yeni Peugeot 508 modeli için ise 386 bin TL’den başlayan fiyatlar ile alıcıların karşısına çıkıyor.

Kampanyalara dâhil edilen araçların içerisinde en beğenileni Yeni Peugeot Rifter olarak yer alırken 196 bin 500 TL’den başlayan fiyatları ile satışa sunuluyor. Yeni tasarımı ve gelişmiş teknolojisi ile SUV modellerinde yılsonuna kadar büyük kampanyalar ile alıcıların karşısına çıkıyor. Yeni Peugeot SUV 2008 modeli için 285 bin TL, Yeni Peugeot SUV 3008 modeli için 403 bin TL ve Yeni Peugeot SUV 5008 modeli için ise 510 bin TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.