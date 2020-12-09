Ankaralıların Başı Koronavirüs İle Dertte! Artık Çember İyice Daralıyor, Hayat Eve Sığar Uygulamasında Ankara Kıpkırmızı Oldu! Hasta Olmayan Tek Bir Kişi Bile Kalmayacak!
Ankara ilinde vaka sayıları sabit artış göstermeye devam ediyor. Bunun yanı sıra uzmanlar her geçen gün yaptıkları uyarıları yeniden dile getiriyor. Covid-19 testi pozitif çıkan hastaların birçoğu durumu çok ağır atlattığını dile getirse de büyük bir çoğunluğu grip şeklinde atlattıklarını dile getiriyor. Bunun yanı sıra virüsün nereden bulaştığına kimse bir anlam veremiyor. Bu da demek oluyor ki her ortamda tedbiri elden bırakmamak gerekiyor.
Ankara’da belirtilen vaka sayılarının ardından meydanlarda az da olsa bir azalma görüldü. Vatandaşlar evlerinden çıkmayarak en güvenli ve sağlıklı yerin evleri olduğunu dile getirdi. Dışarı çıkan vatandaşlar ise maske, mesafe ve hijyen kuralını yerine getirdiklerini dile getirdi. Vatandaşların büyük bir çoğunluğu kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak kaldı. Son derece bilinçli hareket etmeye başlayan kişiler vaka sayılarının en aza indirgenmesini amaçladı.
Uzmanlar gün geçtikçe uyarılar yapmaya devam ediyor. Çin aşısının gelecek olması ise Ankara ilindeki vatandaşları büyük bir merakın içerisine sürüklüyor. Aşının yapılacak olmasıyla beraber nasıl gelişmeler yaşanacağı ise arama motorlarında en çok aranan sorular arasında yer alıyor. Bu sorunun cevabı ise aşının yapılması ile birlikte verilecek. Milyonlarca kişi büyük bir merakla Çin aşısının etkilerinin neler olacağını bekliyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.