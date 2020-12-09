Masterchef Kahini Yeni İfşasını Yayınladı! O İsmi Herkes Şampiyon Olacak Zannediyordu, Görünce Şok Üstüne Şok Yaşayacaksınız! "İmkansız..."
TV8 ekranında seyircisi ile buluşan Masterchef Türkiye, geniş kitleler tarafından izleniyor ve son derece beğeniliyor. Milyonlarca kişi yarışma programını izlerken yaşanan gelişmeleri büyük bir şok içerisinde izliyor. Yarışmada çeşitli eleme turları ve bireysel dokunulmazlıklar yapılıyor. Her hafta elenecek olan isim ise izleyici kitlesini büyük bir merak içerisine sürüklüyor.
Masterchef Türkiye yayınlanan her bölümüyle seyircisini ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Jüri koltuğunda ise Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu yer alıyor. Milyonlarca kişi yarışma programının yayın günü için geri sayım yapıyor. Elenecek olan isimler, izleyiciler tarafından son derece merak ediliyor. Bu haftanın elenecek olan ismi ise büyük bir şok etkisi yarattı.
Masterchef Türkiye’de ifşa şoklarının ardı arkası kesilmiyor. Alınan her türlü tedbire rağmen Masterchef Kâhini yeni açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde bu olayı düzenlemiş ve ifşa şoklarının devamının gelmemesini temenni etmişti. Fakat Acun Ilıcalı’nın tüm gayretlerine rağmen ifşacılar ve Masterchef Kâhini açıklamalarını yapmaya devam etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.