Masterchef Kahini Yeni İfşasını Yayınladı! O İsmi Herkes Şampiyon Olacak Zannediyordu, Görünce Şok Üstüne Şok Yaşayacaksınız! "İmkansız..."

Masterchef Türkiye yayınlanan her bölümüyle seyircisini ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Jüri koltuğunda ise Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu yer alıyor. Milyonlarca kişi yarışma programının yayın günü için geri sayım yapıyor. Elenecek olan isimler, izleyiciler tarafından son derece merak ediliyor. Bu haftanın elenecek olan ismi ise büyük bir şok etkisi yarattı.

Masterchef Türkiye’de ifşa şoklarının ardı arkası kesilmiyor. Alınan her türlü tedbire rağmen Masterchef Kâhini yeni açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde bu olayı düzenlemiş ve ifşa şoklarının devamının gelmemesini temenni etmişti. Fakat Acun Ilıcalı’nın tüm gayretlerine rağmen ifşacılar ve Masterchef Kâhini açıklamalarını yapmaya devam etti.