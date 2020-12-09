Haberler Ankara Haberler Ankara
- 09 Ara 2020 - 18:55 G: 09 Ara 2020 - 18:57

Masterchef Kahini Yeni İfşasını Yayınladı! O İsmi Herkes Şampiyon Olacak Zannediyordu, Görünce Şok Üstüne Şok Yaşayacaksınız! "İmkansız..."

TV8 ekranında seyircisi ile buluşan Masterchef Türkiye, geniş kitleler tarafından izleniyor ve son derece beğeniliyor. Milyonlarca kişi yarışma programını izlerken yaşanan gelişmeleri büyük bir şok içerisinde izliyor. Yarışmada çeşitli eleme turları ve bireysel dokunulmazlıklar yapılıyor. Her hafta elenecek olan isim ise izleyici kitlesini büyük bir merak içerisine sürüklüyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Masterchef Türkiye yayınlanan her bölümüyle seyircisini ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Jüri koltuğunda ise Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu yer alıyor. Milyonlarca kişi yarışma programının yayın günü için geri sayım yapıyor. Elenecek olan isimler, izleyiciler tarafından son derece merak ediliyor. Bu haftanın elenecek olan ismi ise büyük bir şok etkisi yarattı.

Masterchef Türkiye’de ifşa şoklarının ardı arkası kesilmiyor. Alınan her türlü tedbire rağmen Masterchef Kâhini yeni açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde bu olayı düzenlemiş ve ifşa şoklarının devamının gelmemesini temenni etmişti. Fakat Acun Ilıcalı’nın tüm gayretlerine rağmen ifşacılar ve Masterchef Kâhini açıklamalarını yapmaya devam etti.

09 Ara 2020 - 18:55 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Barbaros En Sonunda Mehmet Şefi Çıldırttı! Mehmet Şef Milyonların Önünde Barbaros’a “Yalanlarını Bekliyoruz!” Dedi! Somer Şef Araya Girdi, “Bilerek Yaptın!” Dedi! mask
Barbaros En Sonunda Mehmet Şefi Çıldırttı! Mehmet Şef Milyonların Önünde Barbaros’a “Yalanlarını Bekliyoruz!” Dedi! Somer Şef Araya Girdi, “Bilerek Yaptın!” Dedi!
Masterchef Yarışmacılarının Her Bölüm Başı Aldığı Para Ortaya Çıktı! Tek Bir Bölümde Bir Yarışmacının Aldığı Para Asgari Ücretlinin 1 Yıllık Geçim Derdi! Bu Miktarları Görünce Dudaklarınız Uçuklayabilir! mask
Masterchef Yarışmacılarının Her Bölüm Başı Aldığı Para Ortaya Çıktı! Tek Bir Bölümde Bir Yarışmacının Aldığı Para Asgari Ücretlinin 1 Yıllık Geçim Derdi! Bu Miktarları Görünce Dudaklarınız Uçuklayabilir!
Masterchef Barbaros Bu Sefer Sinir Krizine Soktu! Öyle Bir Hareket Yaptı Ki, Mehmet Şef Çılgına Döndü! Acun Ilıcalı Her An Kalemini Kırabilir! mask
Masterchef Barbaros Bu Sefer Sinir Krizine Soktu! Öyle Bir Hareket Yaptı Ki, Mehmet Şef Çılgına Döndü! Acun Ilıcalı Her An Kalemini Kırabilir!
Masterchef Uğur Aşkını Diskalifiye Edildikten Sonra Buldu! O İsimle Resmen Sevgili Olduğunu Duyurdu! “En Değerlim…” mask
Masterchef Uğur Aşkını Diskalifiye Edildikten Sonra Buldu! O İsimle Resmen Sevgili Olduğunu Duyurdu! “En Değerlim…”
Mehmet Şef Serhat’a Kafayı Taktı! Milyonların Önünde Seni Buradan Kovarım Dedi! Elenecek Mi? mask
Mehmet Şef Serhat’a Kafayı Taktı! Milyonların Önünde Seni Buradan Kovarım Dedi! Elenecek Mi?
Mehmet Şef Hüngür Hüngür Ağladı! O İsim Mehmet Şefin Yıktı! O Anları Görenlerin Yürekleri Dağlandı! mask
Mehmet Şef Hüngür Hüngür Ağladı! O İsim Mehmet Şefin Yıktı! O Anları Görenlerin Yürekleri Dağlandı!
Somer Şef Yeni Sevgilisi Hakkında Öyle Açıklamalar Yaptı Ki, Deprem Etkisi Yarattı! “Yeni Aşık Oldum, Ama Evlenmem!” mask
Somer Şef Yeni Sevgilisi Hakkında Öyle Açıklamalar Yaptı Ki, Deprem Etkisi Yarattı! “Yeni Aşık Oldum, Ama Evlenmem!”
Acun Ilıcalı Milyonların Sesine Destek Oldu, Masterchef Uğur’u Tekrar Yarışmaya Katıyor! Uğur Yılmaz Deniz Masterchef Türkiye 2020 Yılında Yeniden Boy Gösterecek! mask
Acun Ilıcalı Milyonların Sesine Destek Oldu, Masterchef Uğur’u Tekrar Yarışmaya Katıyor! Uğur Yılmaz Deniz Masterchef Türkiye 2020 Yılında Yeniden Boy Gösterecek!
Masterchef Kahininin Bugün Yarışmadan Elediği Ebru’nun Gerçek Yüzünü Görenler Şok Geçirdi! Masterchef’te Tüm Dengeleri Değiştiren Ebru Sosyal Medya’yı Ayağa Kaldırdı! mask
Masterchef Kahininin Bugün Yarışmadan Elediği Ebru’nun Gerçek Yüzünü Görenler Şok Geçirdi! Masterchef’te Tüm Dengeleri Değiştiren Ebru Sosyal Medya’yı Ayağa Kaldırdı!
MasterChef Tek Parça 5 Aralık 2020 TV8 Canlı İzle! Masterchef Türkiye 114. Bölüm Full İzle! mask
MasterChef Tek Parça 5 Aralık 2020 TV8 Canlı İzle! Masterchef Türkiye 114. Bölüm Full İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Kahini Yeni İfşasını Yayınladı! O İsmi Herkes Şampiyon Olacak Zannediyordu, Görünce Şok Üstüne Şok Yaşayacaksınız! "İmkansız..." mask
Masterchef Kahini Yeni İfşasını Yayınladı! O İsmi Herkes Şampiyon Olacak Zannediyordu, Görünce Şok Üstüne Şok Yaşayacaksınız! "İmkansız..."
Acun Ilıcalı Mucize Doktor'un O İsmini Resmen Aldı! Artık Exxen'de Yer Alacak! mask
Acun Ilıcalı Mucize Doktor'un O İsmini Resmen Aldı! Artık Exxen'de Yer Alacak!
Masumlar Apartmanı Dizisinde O İsim Yok Artık Dedirtti! İzleyenler Şok İçinde Kaldı! mask
Masumlar Apartmanı Dizisinde O İsim Yok Artık Dedirtti! İzleyenler Şok İçinde Kaldı!
Ampulü İcat eden Thomas Edison Cennete Gider mi? Cübbeli Ahmet Hoca Açıkladı! mask
Ampulü İcat eden Thomas Edison Cennete Gider mi? Cübbeli Ahmet Hoca Açıkladı!
Lerzan Mutlu Ne Mezunu? Lerzan Mutlu Kaç Yaşında, Nereli ? mask
Lerzan Mutlu Ne Mezunu? Lerzan Mutlu Kaç Yaşında, Nereli ?
Koronavirüs Hastaları İçin Bir İlk! O Test Sayesinde Hastanın Durumu Daha Net Olacak! mask
Koronavirüs Hastaları İçin Bir İlk! O Test Sayesinde Hastanın Durumu Daha Net Olacak!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL