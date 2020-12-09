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- 09 Ara 2020 - 11:29 G: 09 Ara 2020 - 11:34

Survivor’un Yıldızı Sol Yanım Dizisinde Yerini Alacak! Sevenleri Sırf Bu Yüzden Sol Yanım Dizisini İzleyecek! Reytingler Tavan Olabilir!

Star Tv ekranlarında izleyenleri ile 3 bölümü geride bırakan Sol Yanım dizisinin heyecanla yeni bölümleri bekleniliyor. İlk bölümde büyük ilgi gören dizi, kadrosuna yeni oyuncuları da ekleyeceği tahmin ediliyor. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği dizinin yeni bölümlerinde kimler kadroda yer alacak merak konusu oldu. İşte haberin tüm detayları…

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Survivor’un Yıldızı Sol Yanım Dizisinde Yerini Alacak! Sevenleri Sırf Bu Yüzden Sol Yanım Dizisini İzleyecek! Reytingler Tavan Olabilir! Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli’nin yer aldığı senaryosunu ise Melis Civelek’in üstlendiği Sol Yanım dizisi ilk bölümünde geniş bir izleyici kitlesine sahip olmayı başardı. Daha çok genç kesimlerin yakından takip ettiği Sol Yanım dizisi, birçok kişi tarafından sosyal medyada paylaşımlar yapılmaya başlandı.

Diziye dâhil edilecek yeni isimler ise açıklandığı iddia ediliyor. Başarılı oyuncu kadrosunda Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin gibi isimler yer alıyor. Son gelen haberlere göre diziye Anıl Tetik’in de katılacağı birçok kişiyi şaşkına çevirirken diziye olan ilgi giderek arttı.

09 Ara 2020 - 11:29 - Dizi Haberleri

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