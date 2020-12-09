Kaan Yıldırım ile Hadise Arasındaki Yaş Farkı Ağızları Açık Bıraktı! Sosyal Medya Karıştı, Her Şey Birbirine Girdi!

Hadise ile birlikteliğinin ardından magazin dünyasında en çok konuşulan isimler arasında yer alan Kaan Yıldırım, başarılı kariyeri ile ismini zirveye taşımaya devam ediyor. Bunun yanı sıra hemen hemen her hafta farklı konularla magazin gündemine gelen Kaan Yıldırım’ın yaşı ise oldukça çok merak ediliyor. Milyonlarca kişi oyuncunun yaşını araştırıyor ve Hadise ile arasındaki yaş farkını öğrenmek istiyor.

Hekimoğlu dizisinde hayat verdiği Mehmet Ali karakteri ile tüm ilgiyi üzerine çeken Kaan Yıldırım, Hadise ile yaşadığı birlikteliğin ardından sosyal medyaya bomba gibi düştü. Milyonlarca kişi ünlü oyuncunun özel hayatını araştırmaya başladı. Merak edilen konular arasında Kaan Yıldırım’ın yaşı yer aldı. Hekimoğlu dizisinin parlayan yıldızı Kaan Yıldırım, arama motorlarında en çok aranan isim haline geldi.