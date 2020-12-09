Kaan Yıldırım ile Hadise Arasındaki Yaş Farkı Ağızları Açık Bıraktı! Sosyal Medya Karıştı, Her Şey Birbirine Girdi!
TV ekranlarının sevilen ünlü oyuncuları arasında yer alan Kaan Yıldırım, milyonlarca hayran kitlesine sahip. Hekimoğlu dizisinde Mehmet Ali karakterine hayat veren ünlü oyuncu geniş kitleler tarafından büyük bir hayranlıkla izlenmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra oyuncunun yaşı ise sosyal medya da en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Milyonlarca kişi Kaan Yıldırım’ın yaşını araştırmaya başladı.
Hadise ile birlikteliğinin ardından magazin dünyasında en çok konuşulan isimler arasında yer alan Kaan Yıldırım, başarılı kariyeri ile ismini zirveye taşımaya devam ediyor. Bunun yanı sıra hemen hemen her hafta farklı konularla magazin gündemine gelen Kaan Yıldırım’ın yaşı ise oldukça çok merak ediliyor. Milyonlarca kişi oyuncunun yaşını araştırıyor ve Hadise ile arasındaki yaş farkını öğrenmek istiyor.
Hekimoğlu dizisinde hayat verdiği Mehmet Ali karakteri ile tüm ilgiyi üzerine çeken Kaan Yıldırım, Hadise ile yaşadığı birlikteliğin ardından sosyal medyaya bomba gibi düştü. Milyonlarca kişi ünlü oyuncunun özel hayatını araştırmaya başladı. Merak edilen konular arasında Kaan Yıldırım’ın yaşı yer aldı. Hekimoğlu dizisinin parlayan yıldızı Kaan Yıldırım, arama motorlarında en çok aranan isim haline geldi.
09 Ara 2020 - 13:35 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.