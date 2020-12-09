Ampulü İcat eden Thomas Edison Cennete Gider mi? Cübbeli Ahmet Hoca Açıkladı!
Gayrimüslim bilim inşaları ile ilgili Cüppeli Ahmet Hoca açıklama yaptı. Vatandaşlardan gelen sorularla ilgili dönem dönem çeşitli açıklamalarla gündeme gelen Cüppeli Ahmet hoca gayrimüslim bilim insanları ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ampulü İcat eden Thomas Edison Cennete Gider mi? Cübbeli Ahmet Hoca Açıkladı! Cüppeli Ahmet Hoca dünya için çok önemli bir icat yapan ve büyük bir buluşa imza atan bilim insanlarının Müslüman olmadığı için cehenneme gidip gitmeyeceğini açıkladı. İnsanlar Thomas Edison gibi dünya için büyük bir iyilik yapmış ünlü mucitlerin cennete mi yoksa cehenneme mi gideceklerini merak ediyorlar.
Cüppeli Ahmet Hoca konu ile ilgili ayrıntılı açıklaması ile Thomas Edison’un hangi durumda cennete hangi durumda cehenneme gideceğini açıkladı. Cüppeli Ahmet Hoca, bilim insanının mevcut durumuna göre diğer dünyada nereye gideceğinin değiştiğini açıkladı. Edison’un cennete ya da cehenneme gideceğinin tebliğ durumu ile ilgili olduğunu belirtti.
09 Ara 2020 - 16:10 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.