Ampulü İcat eden Thomas Edison Cennete Gider mi? Cübbeli Ahmet Hoca Açıkladı! Cüppeli Ahmet Hoca dünya için çok önemli bir icat yapan ve büyük bir buluşa imza atan bilim insanlarının Müslüman olmadığı için cehenneme gidip gitmeyeceğini açıkladı. İnsanlar Thomas Edison gibi dünya için büyük bir iyilik yapmış ünlü mucitlerin cennete mi yoksa cehenneme mi gideceklerini merak ediyorlar.

Cüppeli Ahmet Hoca konu ile ilgili ayrıntılı açıklaması ile Thomas Edison’un hangi durumda cennete hangi durumda cehenneme gideceğini açıkladı. Cüppeli Ahmet Hoca, bilim insanının mevcut durumuna göre diğer dünyada nereye gideceğinin değiştiğini açıkladı. Edison’un cennete ya da cehenneme gideceğinin tebliğ durumu ile ilgili olduğunu belirtti.