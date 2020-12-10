Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi Final Mi Oluyor? Demet Özdemir Resmen Açıklama Yaptı! Başka Projeye Geçiş Yapıyor!
TV8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye devam ederken dizide yer alan Demet Özdemir’in son paylaştığı haberler kısa sürede gündem haline geldi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hayranlarına yeni bir projede yer alacağını duyurarak birçok kişiyi meraklar içerisinde bıraktı. İşte haberin tüm detayları…
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi Final Mi Oluyor? Demet Özdemir Resmen Açıklama Yaptı! Başka Projeye Geçiş Yapıyor! Oyunculuk dışında dans ile ilgilenen Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde yaptığı dans videosu ile hayranlarını şaşkına çevirmişti. Sık sık sosyal medyayı kullanarak paylaşım yapan güzel oyuncu gelen yorumlar için de hayranlarına teşekkür ediyor. Ünlü oyuncu alışveriş merkezinde sorulan sorulara cevap verdi.
Soruları yanıtlayan Özdemir, dans etmeyi sevdiğini ancak dans videosunun sosyal medya üzerinden paylaşma konusunda biraz tedirgin olduğunu dile getirdi. Fakat medya üzerinden paylaştığı dans videosu hayranları tarafından tam beğeni almış ve binlerce güzel yorum gelmişti. Bu durum karşısında çok mutlu olduğunu dile getiren güzel oyuncu hayranlarının yanında olmasına çok sevindiğini dile getirdi.
10 Ara 2020 - 13:47 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.