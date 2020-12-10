Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi Final Mi Oluyor? Demet Özdemir Resmen Açıklama Yaptı! Başka Projeye Geçiş Yapıyor! Oyunculuk dışında dans ile ilgilenen Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde yaptığı dans videosu ile hayranlarını şaşkına çevirmişti. Sık sık sosyal medyayı kullanarak paylaşım yapan güzel oyuncu gelen yorumlar için de hayranlarına teşekkür ediyor. Ünlü oyuncu alışveriş merkezinde sorulan sorulara cevap verdi.

Soruları yanıtlayan Özdemir, dans etmeyi sevdiğini ancak dans videosunun sosyal medya üzerinden paylaşma konusunda biraz tedirgin olduğunu dile getirdi. Fakat medya üzerinden paylaştığı dans videosu hayranları tarafından tam beğeni almış ve binlerce güzel yorum gelmişti. Bu durum karşısında çok mutlu olduğunu dile getiren güzel oyuncu hayranlarının yanında olmasına çok sevindiğini dile getirdi.