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- 10 Ara 2020 - 13:47 G: 10 Ara 2020 - 14:00

Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi Final Mi Oluyor? Demet Özdemir Resmen Açıklama Yaptı! Başka Projeye Geçiş Yapıyor!

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye devam ederken dizide yer alan Demet Özdemir’in son paylaştığı haberler kısa sürede gündem haline geldi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hayranlarına yeni bir projede yer alacağını duyurarak birçok kişiyi meraklar içerisinde bıraktı. İşte haberin tüm detayları…

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi Final Mi Oluyor? Demet Özdemir Resmen Açıklama Yaptı! Başka Projeye Geçiş Yapıyor! Oyunculuk dışında dans ile ilgilenen Demet Özdemir,  geçtiğimiz günlerde yaptığı dans videosu ile hayranlarını şaşkına çevirmişti. Sık sık sosyal medyayı kullanarak paylaşım yapan güzel oyuncu gelen yorumlar için de hayranlarına teşekkür ediyor. Ünlü oyuncu alışveriş merkezinde sorulan sorulara cevap verdi.

Soruları yanıtlayan Özdemir, dans etmeyi sevdiğini ancak dans videosunun sosyal medya üzerinden paylaşma konusunda biraz tedirgin olduğunu dile getirdi. Fakat medya üzerinden paylaştığı dans videosu hayranları tarafından tam beğeni almış ve binlerce güzel yorum gelmişti. Bu durum karşısında çok mutlu olduğunu dile getiren güzel oyuncu hayranlarının yanında olmasına çok sevindiğini dile getirdi.

10 Ara 2020 - 13:47 - Dizi Haberleri

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