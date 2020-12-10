Masterchef Programında Şok Eleme! O İsimde Artık Yer Almayacak! Adı Tarihe Karıştı, Artık Yok!
TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Masterchef Türkiye’de gün geçtikçe daha rekabetli bölümler yayınlanıyor. Finale doğru adım adım giden yarışma programında heyecan doruklarda. Finale kalan yarışmacılar arasında kimin birinci olacağı büyük bir merak konusu oldu. Bunun yanı sıra eleme turları yapılıyor ve eleme potasına giden isim kesinleşiyor. Söz konusu haberin ardından bu hafta elenen isim herkesin merak ettiği konular arasında yerini aldı.
Masterchef Türkiye yayınlandığı ilk günden bu yana izleyici kitlesi tarafından son derece ilgiyle izlendi. Yarışmanın jüri koltuğunda ise, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yer alıyor. Bunun yanı sıra final için geri sayım yapan Masterchef Türkiye’de bu hafta elenen isim ise herkesi büyük bir hüsrana uğrattı. Ardından milyonlarca kişi elenen ismin kim olduğunu araştırmaya başladı. Konu hakkında tüm detaylar…
Masterchef Türkiye programında yarışmacılar arasında rekabetli bir ilerleyiş devam ediyor. Bunun yanı sıra elenecek olan isim ise kesinleşti. Son derece başarılı ve azimli olan Ebru Has, duygusal bir veda konuşması yaparak yarışma programına veda etti. Masterchef Türkiye programında finale doğru adım adım gidilirken son 6 isim arasında elenen Ebru Has hakkında jüri üyeleri son derece duygusal değerlendirmelerde bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Remzi2@gmx.at - HASTALIK DAN KURTULMAK ICIN ASI SART
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.