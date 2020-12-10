Masterchef Programında Şok Eleme! O İsimde Artık Yer Almayacak! Adı Tarihe Karıştı, Artık Yok!

Masterchef Türkiye yayınlandığı ilk günden bu yana izleyici kitlesi tarafından son derece ilgiyle izlendi. Yarışmanın jüri koltuğunda ise, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yer alıyor. Bunun yanı sıra final için geri sayım yapan Masterchef Türkiye’de bu hafta elenen isim ise herkesi büyük bir hüsrana uğrattı. Ardından milyonlarca kişi elenen ismin kim olduğunu araştırmaya başladı. Konu hakkında tüm detaylar…

Masterchef Türkiye programında yarışmacılar arasında rekabetli bir ilerleyiş devam ediyor. Bunun yanı sıra elenecek olan isim ise kesinleşti. Son derece başarılı ve azimli olan Ebru Has, duygusal bir veda konuşması yaparak yarışma programına veda etti. Masterchef Türkiye programında finale doğru adım adım gidilirken son 6 isim arasında elenen Ebru Has hakkında jüri üyeleri son derece duygusal değerlendirmelerde bulundu.