Somer Sivrioğlu’nun Oğlu Fenomen Çıktı! Binlerce Takipçisi Bulunan Oğlu, O Yapımda Yer Almış! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı!
TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye, yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Yavaş yavaş finale doğru giderken yarışmacıların verdiği mücadele hız kesmeden devam ediyor. Yarışmacıların her yeni bölümde farklı olaylar ile gündeme gelmesi de izleyenler tarafından farklı karşılanıyor. İşte haberin tüm detayları…
Somer Sivrioğlu’nun Oğlu Fenomen Çıktı! Binlerce Takipçisi Bulunan Oğlu, O Yapımda Yer Almış! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Hem yarışmacıların hem de jüri üyelerin hayatı birçok kişi tarafından araştırılmaya devam ederken son günlerde Somer Sivrioğlu’nun hayatı dikkat çekmişti. Yarışmada kendinden emin bir şekilde ilerleyen başarılı şef, özel yaşamı da merak eden izleyiciler tarafından araştırılmaya son hız devam ediyor. Özel hayatını sık sık gündeme taşıyan Sivrioğlu, ailesi ile birlikte zaman geçirmeyi sevdiği görülüyor.
Oğlu ile yaptığı paylaşımda gündeme gelen Somer Sivrioğlu, paylaşımın altına esprili bir şekilde oğlunun soğan kabuğunu soymayı yeni öğrendi ifadesini paylaşarak birçok kişiyi güldürmüştü. Oğlu ile yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem olan Somer Sivrioğlu, hayranları tarafından merak edilen konular arasında yer alırken bu sefer oğlu merak edildi.
10 Ara 2020 - 14:24 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.