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- 10 Ara 2020 - 14:24 G: 10 Ara 2020 - 14:41

Somer Sivrioğlu’nun Oğlu Fenomen Çıktı! Binlerce Takipçisi Bulunan Oğlu, O Yapımda Yer Almış! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı!

TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye, yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Yavaş yavaş finale doğru giderken yarışmacıların verdiği mücadele hız kesmeden devam ediyor. Yarışmacıların her yeni bölümde farklı olaylar ile gündeme gelmesi de izleyenler tarafından farklı karşılanıyor. İşte haberin tüm detayları…

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Somer Sivrioğlu’nun Oğlu Fenomen Çıktı! Binlerce Takipçisi Bulunan Oğlu, O Yapımda Yer Almış! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Hem yarışmacıların hem de jüri üyelerin hayatı birçok kişi tarafından araştırılmaya devam ederken son günlerde Somer Sivrioğlu’nun hayatı dikkat çekmişti. Yarışmada kendinden emin bir şekilde ilerleyen başarılı şef, özel yaşamı da merak eden izleyiciler tarafından araştırılmaya son hız devam ediyor. Özel hayatını sık sık gündeme taşıyan Sivrioğlu, ailesi ile birlikte zaman geçirmeyi sevdiği görülüyor.

Oğlu ile yaptığı paylaşımda gündeme gelen Somer Sivrioğlu, paylaşımın altına esprili bir şekilde oğlunun soğan kabuğunu soymayı yeni öğrendi ifadesini paylaşarak birçok kişiyi güldürmüştü. Oğlu ile yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem olan Somer Sivrioğlu, hayranları tarafından merak edilen konular arasında yer alırken bu sefer oğlu merak edildi.

10 Ara 2020 - 14:24 - Magazin

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