Öykü Çelik Milyonları Üst Üste Şoka Sokmaya Karar Verdi! Önce Mini Etek, Sonra Survivor Şimdi Milyonluk Araç! Tepkiler Çığ Gibi! Öykü Çelik yine gözleri üzerine çevirdi. Yaptığı “Mini etek” açıklamasından sonra magazin dünyasında birinci sıraya oturan güzel oyuncu dün Bebek’te bir kuaförde saçlarına işlem yaptırdı. İş adamı sevgilisinin milyon liralık aracında olan Öykü Çelik için aracı sevgilisi kendisi için aldı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Sevilen oyuncunun hayranlarının ise ağızları bu haberden sonra açık kaldı.

“Mini etek” açıklamalarından sonra tepkileri üzerine çekmiş ve konu hakkında sadece “Ben özrü dilenecek bir şey yapmadım. Dediklerimin arkasındayım sadece insanlar anlamak istediği gibi anlıyor!” sözlerini dile getirmişti. Birde üzerine Survivor yarışmasına katılacağı duyulunca binlerce kişi sosyal medya üzerinden “Umarım o yarışmada mini şort ya da kısa şort giymez, çünkü düşüncelerimiz aynı olmayabilir!” tarzında paylaşımlar yaptılar.