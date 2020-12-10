Haberler Ankara Haberler Ankara
- 10 Ara 2020 - 14:42 G: 10 Ara 2020 - 14:55

Öykü Çelik Milyonları Üst Üste Şoka Sokmaya Karar Verdi! Önce Mini Etek, Sonra Survivor Şimdi Milyonluk Araç! Tepkiler Çığ Gibi!

Son günlerde ekranlarda özellikle magazin alanında sık sık adını duyduğumuz Öykü Çelik gündem olmaya devam ediyor. Sevilen oyuncu önce “Mini etek giymiş biriyle benim düşüncem bir olur mu?” diyerek büyük bir tepki yağmurunu üzerine yağdırmış daha sonra ise Survivor haberi ile damgayı milyonlarca kişinin tepkisini tekrar almıştı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Öykü Çelik Milyonları Üst Üste Şoka Sokmaya Karar Verdi! Önce Mini Etek, Sonra Survivor Şimdi Milyonluk Araç! Tepkiler Çığ Gibi! Öykü Çelik yine gözleri üzerine çevirdi. Yaptığı “Mini etek” açıklamasından sonra magazin dünyasında birinci sıraya oturan güzel oyuncu dün Bebek’te bir kuaförde saçlarına işlem yaptırdı. İş adamı sevgilisinin milyon liralık aracında olan Öykü Çelik için aracı sevgilisi kendisi için aldı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Sevilen oyuncunun hayranlarının ise ağızları bu haberden sonra açık kaldı.

“Mini etek” açıklamalarından sonra tepkileri üzerine çekmiş ve konu hakkında sadece “Ben özrü dilenecek bir şey yapmadım. Dediklerimin arkasındayım sadece insanlar anlamak istediği gibi anlıyor!” sözlerini dile getirmişti. Birde üzerine Survivor yarışmasına katılacağı duyulunca binlerce kişi sosyal medya üzerinden “Umarım o yarışmada mini şort ya da kısa şort giymez, çünkü düşüncelerimiz aynı olmayabilir!” tarzında paylaşımlar yaptılar.

10 Ara 2020 - 14:42 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Somer Sivrioğlu’nun Oğlu Fenomen Çıktı! Binlerce Takipçisi Bulunan Oğlu, O Yapımda Yer Almış! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! mask
Somer Sivrioğlu’nun Oğlu Fenomen Çıktı! Binlerce Takipçisi Bulunan Oğlu, O Yapımda Yer Almış! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı!
Kaan Yıldırım ile Hadise Arasındaki Yaş Farkı Ağızları Açık Bıraktı! Sosyal Medya Karıştı, Her Şey Birbirine Girdi! mask
Kaan Yıldırım ile Hadise Arasındaki Yaş Farkı Ağızları Açık Bıraktı! Sosyal Medya Karıştı, Her Şey Birbirine Girdi!
Acun Ilıcalı’nın Bin Bir Emekle Yaptığı Platformdan Milyonları Üzecek Haber! Reklamlı ve Reklamsız Abonelik olarak Satacak Ki, Acun Zenginliğine... mask
Acun Ilıcalı’nın Bin Bir Emekle Yaptığı Platformdan Milyonları Üzecek Haber! Reklamlı ve Reklamsız Abonelik olarak Satacak Ki, Acun Zenginliğine...
Türkiye’de O İsimlere Sonsuz Güvenebilirsiniz! Resmen Tek Tek Seçildiler! “Zaten Bir Başkası Olamazdı!” mask
Türkiye’de O İsimlere Sonsuz Güvenebilirsiniz! Resmen Tek Tek Seçildiler! “Zaten Bir Başkası Olamazdı!”
Mustafa Sandal Kendine Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Görenler Tanıyamadı! Seda Sayan’da Ortaya Girince İşler Fena Karıştı! mask
Mustafa Sandal Kendine Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Görenler Tanıyamadı! Seda Sayan’da Ortaya Girince İşler Fena Karıştı!
Gülşah Saraçoğlu Canlı Yayında Bildiği Tüm Küfürleri Söyledi! Gökhan Göz Şok İçinde Kaldı! “Artık Oluru Yok!” mask
Gülşah Saraçoğlu Canlı Yayında Bildiği Tüm Küfürleri Söyledi! Gökhan Göz Şok İçinde Kaldı! “Artık Oluru Yok!”
Seren Serengil Her Şeyini Ortaya Döktü! Bildiklerini Bir Bir Anlattı! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! mask
Seren Serengil Her Şeyini Ortaya Döktü! Bildiklerini Bir Bir Anlattı! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı!
Simge Sütşurup Herkesi Şok Etti! Virüslü Kurye Olayı Damga Oldu! "Savcılıkta Görüşürüz!" mask
Simge Sütşurup Herkesi Şok Etti! Virüslü Kurye Olayı Damga Oldu! "Savcılıkta Görüşürüz!"
Arka Sokaklar Dizisinde Beklenmedik Aşk! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! Yaş Farkı... mask
Arka Sokaklar Dizisinde Beklenmedik Aşk! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! Yaş Farkı...
Yılmaz Morgül Açtı Ağzını, Yumdu Gözünü! Bülent Ersoy'a ve O İsme Demediğini Bırakmadı... mask
Yılmaz Morgül Açtı Ağzını, Yumdu Gözünü! Bülent Ersoy'a ve O İsme Demediğini Bırakmadı...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Öykü Çelik Milyonları Üst Üste Şok Sokmaya Karar Verdi! Önce Mini Etek, Sonra Survivor Şimdi Milyonluk Araç! Tepkiler Çığ Gibi! mask
Öykü Çelik Milyonları Üst Üste Şok Sokmaya Karar Verdi! Önce Mini Etek, Sonra Survivor Şimdi Milyonluk Araç! Tepkiler Çığ Gibi!
Hafta Sonu Alkol Satışı Yasak Mı? Ankara’da Tekel Bayileri Kapalı Mı? mask
Hafta Sonu Alkol Satışı Yasak Mı? Ankara’da Tekel Bayileri Kapalı Mı?
Ankara'da trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Metin Gülmez son yolculuğuna uğurlandı mask
Ankara'da trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Metin Gülmez son yolculuğuna uğurlandı
Somer Sivrioğlu’nun Oğlu Fenomen Çıktı! Binlerce Takipçisi Bulunan Oğlu, O Yapımda Yer Almış! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! mask
Somer Sivrioğlu’nun Oğlu Fenomen Çıktı! Binlerce Takipçisi Bulunan Oğlu, O Yapımda Yer Almış! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı!
Korona Aşısı Zorunlu Mu Olacak? Hamileler ve 18 Yaş Altı Aşı Olacak Mı? mask
Korona Aşısı Zorunlu Mu Olacak? Hamileler ve 18 Yaş Altı Aşı Olacak Mı?
Masterchef Programında Şok Eleme! O İsimde Artık Yer Almayacak! Adı Tarihe Karıştı, Artık Yok! mask
Masterchef Programında Şok Eleme! O İsimde Artık Yer Almayacak! Adı Tarihe Karıştı, Artık Yok!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL