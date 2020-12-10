Öykü Çelik Milyonları Üst Üste Şoka Sokmaya Karar Verdi! Önce Mini Etek, Sonra Survivor Şimdi Milyonluk Araç! Tepkiler Çığ Gibi!
Son günlerde ekranlarda özellikle magazin alanında sık sık adını duyduğumuz Öykü Çelik gündem olmaya devam ediyor. Sevilen oyuncu önce “Mini etek giymiş biriyle benim düşüncem bir olur mu?” diyerek büyük bir tepki yağmurunu üzerine yağdırmış daha sonra ise Survivor haberi ile damgayı milyonlarca kişinin tepkisini tekrar almıştı.
Öykü Çelik Milyonları Üst Üste Şoka Sokmaya Karar Verdi! Önce Mini Etek, Sonra Survivor Şimdi Milyonluk Araç! Tepkiler Çığ Gibi! Öykü Çelik yine gözleri üzerine çevirdi. Yaptığı “Mini etek” açıklamasından sonra magazin dünyasında birinci sıraya oturan güzel oyuncu dün Bebek’te bir kuaförde saçlarına işlem yaptırdı. İş adamı sevgilisinin milyon liralık aracında olan Öykü Çelik için aracı sevgilisi kendisi için aldı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Sevilen oyuncunun hayranlarının ise ağızları bu haberden sonra açık kaldı.
“Mini etek” açıklamalarından sonra tepkileri üzerine çekmiş ve konu hakkında sadece “Ben özrü dilenecek bir şey yapmadım. Dediklerimin arkasındayım sadece insanlar anlamak istediği gibi anlıyor!” sözlerini dile getirmişti. Birde üzerine Survivor yarışmasına katılacağı duyulunca binlerce kişi sosyal medya üzerinden “Umarım o yarışmada mini şort ya da kısa şort giymez, çünkü düşüncelerimiz aynı olmayabilir!” tarzında paylaşımlar yaptılar.
10 Ara 2020 - 14:42 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.