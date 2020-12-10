Sinan Akçıl Koronavirüs Aşısı İçin Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Görenler Şok Oldu! “Aşı Çıksın İçerim!” Dedi Tepkileri Üzerine Topladı!
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alan Sinan Akçıl, son yaptığı paylaşım ile Koronavirüs salgınından artık sıkıldığını aşının bir an önce çıkması durumunda olmayıp içerim demesi dikkatleri üzerine çekti. Pandemi sürecinin ve kısıtlamaların artık insanları sıktığını belirterek bir an önce eski günlere dönülmesini istiyor. İşte haberin tüm detayları…
Sinan Akçıl Koronavirüs Aşısı İçin Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Görenler Şok Oldu! “ Aşı Çıksın İçerim!” Dedi Tepkileri Üzerine Topladı! Magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, artık eski günlere dönmek istemesi ve aşının bir an önce uygulanması için isyanda bulundu.
Esprili bir şekilde aşının çıkması durumunda vurulmak yerine onu içerim demesi ise birçok kişiyi güldürdü. Yaptığı açıklamalar ile sık sık gündeme gelmeyi başaran Akçıl, eski günlere bir an önce dönülmesini istiyor.
10 Ara 2020 - 16:11 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.