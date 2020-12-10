Sinan Akçıl Koronavirüs Aşısı İçin Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Görenler Şok Oldu! “ Aşı Çıksın İçerim!” Dedi Tepkileri Üzerine Topladı! Magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, artık eski günlere dönmek istemesi ve aşının bir an önce uygulanması için isyanda bulundu.

Esprili bir şekilde aşının çıkması durumunda vurulmak yerine onu içerim demesi ise birçok kişiyi güldürdü. Yaptığı açıklamalar ile sık sık gündeme gelmeyi başaran Akçıl, eski günlere bir an önce dönülmesini istiyor.