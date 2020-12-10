Serhat Barbaros'a Hamlesini Yaptı! Barbaros İmaj Değişikliğine Gitti! Gündem Olan Saçları Da Kesilecek Mi?
TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye, yeni bölümleri ekranlara gelmeye devam ediyor. Her yeni bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başaran yemek yarışması, son bölümleri ile nefes kesen olayların altına imza atıyor. Son bölümde Barbaros’un yaşadığı talihsiz olaydan sonra yarışmanın havası adeta değişmişti. İşte haberin tüm detayları…
Yarışmanın yeni bölümü ekranlara gelirken tüm gözler Barbaros’un üzerine çevrildi. Barbaros’ta bir değişiklik gören ekran başındakilerin sesi jüri üyeleri oldu. Sakalını kesen Barbaros adeta yarışmaya katıldığı ilk günü hatırlattı. Danilo Şef’in konuyu açması üzerine sakallarını kesen Barbaros’a birçok yorum geldi ve Somer Sivrioğlu da yarışmanın ilk gününü hatırlattı.
Barbaros’un giydiği beyaz gömlek ve kol bantları Somer Sivrioğlu’nun dikkatini çekerken eski günlerin sahnesi ekranlara geldi. Yeni hali ile jüri üyeleri tarafından beğenilen Barbaros, her zaman tıraş olması gerektiği söylendi. Barbaros’un sakalını kesmesinin en büyük sebebi Serhat olmuştu. Ceza yiyerek Serhat tarafından cezalandırılmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.