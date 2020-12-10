Serhat Barbaros'a Hamlesini Yaptı! Barbaros İmaj Değişikliğine Gitti! Gündem Olan Saçları Da Kesilecek Mi?

Yarışmanın yeni bölümü ekranlara gelirken tüm gözler Barbaros’un üzerine çevrildi. Barbaros’ta bir değişiklik gören ekran başındakilerin sesi jüri üyeleri oldu. Sakalını kesen Barbaros adeta yarışmaya katıldığı ilk günü hatırlattı. Danilo Şef’in konuyu açması üzerine sakallarını kesen Barbaros’a birçok yorum geldi ve Somer Sivrioğlu da yarışmanın ilk gününü hatırlattı.

Barbaros’un giydiği beyaz gömlek ve kol bantları Somer Sivrioğlu’nun dikkatini çekerken eski günlerin sahnesi ekranlara geldi. Yeni hali ile jüri üyeleri tarafından beğenilen Barbaros, her zaman tıraş olması gerektiği söylendi. Barbaros’un sakalını kesmesinin en büyük sebebi Serhat olmuştu. Ceza yiyerek Serhat tarafından cezalandırılmıştı.